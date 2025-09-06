World Para Athletics Championship Delhi : विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय दल की घोषणा, हरियाणा के सर्वाधिक 31 एथलीटों को मौका

नई दिल्ली: विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप के लिए शुक्रवार को एक मजबूत भारतीय दल की घोषणा की गई।

स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल के नेतृत्व में टीम में अनुभवी पदक विजेताओं और उभरती प्रतिभाओं को मौका दिया गया है। इस टीम में प्रवीण कुमार, निषाद कुमार, होकाटो, सिमरन शर्मा, प्रीति पाल, नवदीप, धर्मबीर नैन और प्रणव सूरमा जैसे एथलीट शामिल हैं।

पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता धर्मबीर नैन और दो कांस्य पदक विजेता धावक प्रीति पाल को उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक की भूमिका सौंपी गई है।

चैंपियनशिप के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से पैरा एथलीटों का चयन किया गया है। यह देश भर में पैरा एथलेटिक्स के बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है। हरियाणा से सर्वाधिक 31 एथलीट हैं, उत्तर प्रदेश से 12, गुजरात से 5, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड से 4-4, तमिलनाडु से 3, तेलंगाना से 2, हिमाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, दिल्ली, पंजाब, मेघालय, आंध्र प्रदेश और केरल से 1-1 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है।

नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत का अब तक का सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजन होगा, जिसमें 104 से ज्यादा देशों के 2200 से अधिक एथलीट और सहयोगी स्टाफ 186 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।

नई दिल्ली पैरा-एथलीटों के लिए इस प्रमुख एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 45 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 17 कांस्य पदक थे। चीन 208 स्वर्ण सहित 538 पदकों के साथ शीर्ष पर है। ग्रेट ब्रिटेन 154 स्वर्ण सहित 399 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 149 स्वर्ण सहित 471 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

आयोजन की शुरुआत आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के रूप में हुई थी। इसका पहला संस्करण 1994 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ था। 2015 के संस्करण के बाद इसका नाम बदलकर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कर दिया गया।