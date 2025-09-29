खेल

World Para Athletics 2025 : रुज्दी ने शॉटपुट एफ55 में स्वर्ण पदक जीता

पैरा एथलेटिक्स 2025 में शॉटपुट और लंबी कूद में विश्व रिकॉर्ड, स्वर्ण पदकों की बरसात
Sep 29, 2025, 03:21 AM
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप : रुज्दी ने शॉटपुट एफ55 में स्वर्ण पदक जीता

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेली जा रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की शॉटपुट एफ55 स्पर्धा में लगातार छठा स्वर्ण पदक जीता। 12.94 मीटर के विश्व रिकॉर्ड के साथ उनका दबदबा, इस सत्र में स्थापित तीन विश्व रिकॉर्डों में से एक था।

 

मलेशिया के अब्दुल लतीफ रोमली ने पुरुषों की लंबी कूद टी20 स्पर्धा में 7.67 मीटर के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की। यूक्रेन के वोलोडिमिर पोनोमारेंको ने अपने दूसरे प्रयास में 17.39 मीटर के साथ पुरुषों की शॉटपुट टी12 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया।

 

34 वर्षीय रुज्दी ने अपने अंतिम प्रयास में लोहे की गेंद को 12.94 मीटर से ज्यादा दूरी फेंका, जिससे दो साल पहले पेरिस में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में बनाए गए उनके 12.69 मीटर के रिकॉर्ड में सुधार हुआ। सर्बिया के नेबोजसा ड्यूरिक ने छह बार 12 मीटर से ज्यादा की दूरी से थ्रो किया, लेकिन रुज्दी ने ड्यूरिक के सर्वश्रेष्ठ 12.52 मीटर से पांच बेहतर थ्रो किए। यह तीसरी बार था जब उन्होंने विश्व रिकॉर्ड दूरी के साथ स्वर्ण पदक जीता।

 

मलेशिया के अब्दुल लतीफ रोमली ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद टी20 स्पर्धा में हैट्रिक पूरी की। यूक्रेन के वोलोडिमिर पोनोमारेंको ने पुरुषों की शॉट पुट टी12 स्पर्धा में अपने दूसरे प्रयास में 17.39 मीटर के प्रयास के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया और मुकाबला जीता। लातविया के एमिल्स डिजिलना ने 16 मीटर से अधिक के दो पुट लगाए, लेकिन 16.63 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यूक्रेनी खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीतने से नहीं रोक पाया।

 

नासिमा सैफी ने महिलाओं की डिस्कस थ्रो एफ57 स्पर्धा में स्वर्ण पदकों की दोहरी हैट्रिक पूरी की। कैथरीन डेब्रनर (स्विट्जरलैंड) महिलाओं की 5000 मीटर टी54 रेस में प्रभावशाली विजेता रहीं, उन्होंने चीनी गत चैंपियन तियान याजुआन और अपनी ही टीम की साथी पेट्रीसिया ईचस को हराकर शानदार जीत हासिल की। ​​डेब्रनर ने 5000 मीटर में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता।

 

 

