World Boxing Cup 2025 : भारत की शानदार शुरुआत, मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र का पदक पक्का हुआ

भारतीय बॉक्सर्स ने विजयी अंदाज में सेमीफाइनल में बनाई मजबूत जगह
Nov 17, 2025, 07:52 AM
ग्रेटर नोएडा: विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 का पहला दिन भारतीय मुक्केबाजों के लिए बेहतरीन रहा। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे टूर्नामेंट में मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र ने अपने-अपने वर्ग में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर लिया।

 

विश्व चैंपियनशिप लिवरपूल 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मीनाक्षी (48 किग्रा) ने कजाकिस्तान की बोल्ट अकबोटा के खिलाफ जीत दर्ज की। वहीं प्रीति (54 किग्रा) ने उज्बेकिस्तान की पूर्व युवा विश्व चैंपियन निगिना उक्तामोवा को हराया। अंकुश फंगल (80 किग्रा) की जापान के गो वाकाया के खिलाफ शुरुआत थोड़ी संघर्षपूर्ण रही थी, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए जीत हासिल की।

 

नरेंद्र बेरवाल ने (90+ किग्रा वर्ग में) यूक्रेन के एंड्री खालेत्स्की को हराया।

 

टूर्नामेंट के दूसरे दिन 90 किग्रा के क्वार्टर फाइनल में नवीन कुमार का सामना कजाकिस्तान के दिग्गज तंगातर बेकजात से होगा। शाम को होने वाले तीसरे सत्र में भारत के दो बड़े मुकाबले होंगे। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में पदक जीतने वाले विजेता जदुमणि सिंह (50 किग्रा) का मुकाबला कजाकिस्तान के ओंगारोव नूरजात से होगा। वहीं हितेश (70 किग्रा) का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त सेवोन ओकाजावा से होगा।

 

पहले दिन के अन्य मुकाबलों में पोलैंड की विक्टोरिया रोगालिन्स्का ने यूक्रेन की इन्ना स्टेटकेविच को हराकर महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग में बढ़त हासिल की। उज्बेकिस्तान की अजीजा जोकिरोवा ने महिलाओं के 70 किग्रा वर्ग में नाइजीरिया की पेट्रीसिया मबाटा को हराया। पुरुषों के ड्रॉ में, यूक्रेन के एल्विन अलीएव और उज्बेकिस्तान के अदखामजोन मुखिद्दीनोव ने अपने-अपने 65 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की। कजाकिस्तान के बेगालियेव संझार-अली और ऑस्ट्रेलिया के मार्लन सेवेहोन ने 80 किग्रा वर्ग में जीत दर्ज की।

 

--आईएएनएस

 

 

