Paris Olympics 2024 : डुप्लांटिस, अलेक्ना और चेबेट के रिकॉर्ड को विश्व एथलेटिक्स से मिली मान्यता

डुप्लांटिस, अलेक्ना और चेबेट के विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दी मान्यता।
Sep 10, 2025, 02:35 PM
नई दिल्ली: स्वीडन के पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस, लिथुआनिया के पुरुष डिस्कस थ्रोअर मायकोलास अलेक्ना और केन्या की लंबी दूरी की रेसर बीट्रीस चेबेट के बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने मान्यता दे दी है।

2023 के विश्व चैंपियन और 2024 पेरिस ओलंपिक विजेता डुप्लांटिस ने 12 अगस्त को बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड मीटिंग के दौरान 6.29 मीटर की छलांग लगाते हुए अपना 13वां पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

 

अपने 2023 विश्व चैंपियनशिप खिताब वाले स्थल पर ही 25 वर्षीय इस स्वीडिश खिलाड़ी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड में एक सेंटीमीटर का इजाफा किया। उन्होंने 15 जून को स्टॉकहोम में 6.28 मीटर की छलांग लगाई थी।

 

लिथुआनिया के माईकोलस अलेक्ना ने ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज वर्ल्ड इनविटेशनल (वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीटिंग) में रविवार को 75.56 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए अपने ही डिस्कस थ्रो विश्व रिकॉर्ड में एक मीटर से अधिक का सुधार किया।

 

पिछले साल जिस प्रतियोगिता में उन्होंने 74.35 मीटर का अपना पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था, उसमें ओलंपिक रजत पदक विजेता ने दो बार उस रिकॉर्ड को बेहतर किया। पहले उन्होंने अपने शुरुआती थ्रो में 74.89 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया और फिर चौथे राउंड में 75.56 मीटर तक सुधार किया।

 

इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में पांच एथलीट्स ने 70 मीटर की दूरी पार की। ऑस्ट्रेलिया के मैट डेनी ने भी अलेक्ना के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और 74.78 मीटर का थ्रो किया।

 

केन्या की बीट्रीस चेबेट ने 5 जुलाई को यूजीन में वांडा डायमंड लीग प्रतियोगिता में अपना विश्व 5,000 मीटर रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल के अपने विश्व 10,000 मीटर रिकॉर्ड की याद दिलाते हुए, उन्होंने 5,000 मीटर की दौड़ 13:58.06 मिनट में पूरी की, जो 17 सितंबर 2023 को यूजीन में गुडाफ त्सेगे के 14:00.21 मिनट से बेहतर है।

 

चेबेट ने 3,000 मीटर की दूरी 8:22.96 मिनट में पूरी की, जो 14 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने की रफ्तार से 1.04 सेकंड बेहतर थी। अगले एक किलोमीटर में गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन 25 वर्षीय इस धाविका ने अंतिम चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछले विश्व रिकॉर्ड से 2.15 सेकंड बेहतर समय दर्ज किया।

 

अब इन तीनों खिलाड़ियों का फोकस 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप पर है, जहां वह वैश्विक खिताब जीतकर एक और इतिहास रचने की उम्मीद करेंगे।

 

 

 

 

