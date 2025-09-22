World Athletics Championship : आखिरी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने चार में से तीन रिले खिताब जीते

टोक्यो: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन रविवार को अमेरिका ने अपनी स्प्रिंटिंग क्षमता का परिचय देते हुए चार में से तीन रिले स्वर्ण पदक जीते। बोत्सवाना ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में 2 मिनट 57.76 सेकंड का समय लेकर अमेरिका को मात्र 0.07 सेकंड से हराया, जबकि दक्षिण अफ्रीका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

बोत्सवाना की बुसांग कोलेन केबिनातशिपी ने कहा, "मौसम की वजह से मुझे सबसे रणनीतिक चरण में दौड़ना पड़ा। मुझे सबसे पहले फिनिश लाइन पार करने की खुशी है। मैं दो स्वर्ण पदक जीतकर घर लौटने पर खुश हूं।"

अमेरिकी महिलाओं ने 4x400 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन किया, जहां सिडनी मैकलॉघलिन-लेवरोन ने 47.82 सेकंड के शानदार समय के साथ चैंपियनशिप रिकॉर्ड 3:16.61 के साथ जीत हासिल की। ​​जमैका 3:19.25 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नीदरलैंड 3:20.18 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

अमेरिकी महिलाओं ने महिलाओं की 4x100 मीटर दौड़ में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 41.75 सेकंड में जीत हासिल की और जमैका (41.79 सेकंड) को मामूली अंतर से हराया। जर्मनी ने 41.87 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता।

मेलिसा जेफरसन-वुडन ने कहा, "तीन स्वर्ण पदकों के साथ घर लौटना अद्भुत है। मैंने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। मैं वहीं हूं जहां मैं पहुंचना चाहती हूं।"

पुरुषों की 4x100 मीटर दौड़ में, नोआ लाइल्स ने बाजी मारी और अमेरिका ने 37.29 सेकंड के साथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। कनाडा 37.55 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नीदरलैंड ने 37.81 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए कांस्य पदक जीता।

ओलिसलागर्स ने महिलाओं की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता

ऑस्ट्रेलिया की निकोला ओलिसलागर्स ने रविवार को महिलाओं की ऊंची कूद का खिताब जीता, उन्होंने 2.00 मीटर की दूरी तय करके काउंटबैक में अपना पहला विश्व खिताब जीता। ओलिसलागर्स के 2021 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था।

पोलैंड की मारिया जोडजिक ने भी 2.00 मीटर से अधिक की दूरी तय करके वैश्विक मंच पर रजत पदक जीता।

मौजूदा चैंपियन और 2024 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूक्रेन की यारोस्लावा महुचिख और सर्बिया की उभरती हुई प्रतिभा एंजेलिना टॉपिक दोनों ने 1.97 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक साझा किया।

अमेरिकी होकर ने पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ का खिताब जीता

अमेरिकी कोल होकर ने रविवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में शानदार जीत हासिल की। ​​2024 पेरिस ओलंपिक में 1,500 मीटर दौड़ के स्वर्ण पदक विजेता, 24 वर्षीय होकर ने 12 मिनट 58.30 सेकंड का समय लेकर विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता।

होकर ने कहा, "मेरे सामने कई प्रतियोगी थे, लेकिन मैं बहुत मजबूत महसूस कर रहा था, इतना कि मैं उन्हें एक-एक करके पीछे छोड़ सकता था।" "मुझे लगा कि आज मैंने बिलकुल सही दौड़ लगाई। 5,000 मीटर दौड़ एक बिल्कुल अलग चुनौती है।"

उन्होंने कहा, "हर बार जब मैं 5,000 मीटर दौड़ता हूं, तो मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर धकेला जाता है। 1,500 मीटर अब भी मेरी विशेषज्ञता है, लेकिन अगली विश्व चैंपियनशिप के लिए मैं फिर से 5 किमी दौड़ना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य दोनों दौड़ जीतना था, लेकिन मैं एक से ही संतुष्ट रहूंगा।"

बेल्जियम के इसाक किमेली 12:58.78 के समय के साथ उनके ठीक पीछे रहे, जबकि फ्रांस के जिमी ग्रेसियर ने 12:59.33 के समय के साथ कांस्य पदक जीता और अपने 10,000 मीटर खिताब में एक और पदक जोड़ा।

केन्या की ओडिरा ने चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ महिलाओं की 800 मीटर दौड़ जीती

केन्या की लिलियन ओडिरा ने रविवार को महिलाओं की 800 मीटर दौड़ का खिताब जीता, उन्होंने एक मिनट 54.62 सेकंड का चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अंतिम चरण में बढ़त हासिल करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया, इस दौड़ में शीर्ष तीन एथलीट एक मिनट 55 सेकंड से भी कम समय में दौड़ पूरी कर पाए।

ग्रेट ब्रिटेन की जॉर्जिया हंटर बेल ने 1:54.90 के समय के साथ रजत पदक जीता। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनकी हमवतन मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कीली हॉजकिंसन ने कांस्य पदक जीता।