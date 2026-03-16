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World 10K Bangalore : हार्बर्ट किबेट और खैरी बेजिगा 'वर्ल्ड 10के बेंगलुरु' के 18वें एडिशन में हिस्सा लेंगे

26 अप्रैल को बेंगलुरु में होने वाली 18वीं विश्व 10के में शीर्ष एथलीटों की भिड़ंत।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 16, 2026, 03:18 PM
हार्बर्ट किबेट और खैरी बेजिगा 'वर्ल्ड 10के बेंगलुरु' के 18वें एडिशन में हिस्सा लेंगे

बेंगलुरु: दुनिया के कुछ बेहतरीन धावक 26 अप्रैल को होने वाले 'विश्व 10के बेंगलुरु' के 18वें एडिशन के लिए बेंगलुरु पहुंचेंगे। इस इवेंट में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाता है।

 

पुरुषों की श्रेणी में युगांडा के हार्बर्ट किबेट आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 20 साल के किबेट, जो दो साल पहले विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट थे, ने इस साल की शुरुआत में 10के में पहली बार हिस्सा लिया था। उन्होंने स्पेन के शहर कैस्टेलॉन में 26:39 के वर्ल्ड-लीडिंग टाइम के साथ जबरदस्त जीत हासिल की थी। यह इस इवेंट की छठी सबसे तेज टाइमिंग है।

 

किबेट इस साल 27 मिनट से कम समय में दौड़ने वाले पांच एथलीटों में से एक हैं, लेकिन बेंगलुरु के कोर्स रिकॉर्ड 27:38 से ज्यादा तेज रिकॉर्ड वाले कुल 11 एथलीट भी इस रेस में हैं।

 

हर्बर्ट किबेट ने बताया, "यह मेरा भारत में पहला मौका है, और सीसीएस वर्ल्ड 10के बेंगलुरु में, मैं इसका पूरा फायदा उठाना चाहता हूं क्योंकि मैं जबरदस्त फॉर्म में हूं।"

 

किबेट को इथियोपिया के खैरी बेजिगा (26:51) और दो प्लैटिनम-स्तर के धावक, बुरुंडी के रोड्रिग क्विजेरा और एक और इथियोपियाई, गेमेचू डिडा से कड़ी चुनौती मिलेगी।

 

क्विजेरा दो साल पहले बेंगलुरु में रजत पदक विजेता थे, जबकि डिडा ने 2026 की शुरुआत में आरएके हाफ-मैराथन में दूसरा स्थान हासिल किया था। इसी तरह, उनके टीममेट तादेसे वर्कू, जो 27 मिनट से कम समय में दौड़ने वाले पांचवें धावक हैं, बेंगलुरु की सड़कों से भी वाकिफ हैं, क्योंकि उन्होंने 2022 में रजत पदक जीता था।

 

दो बार के वर्ल्ड 5000 मी चैंपियन, मुख्तार एड्रिस भी इस रेस में शामिल होंगे। चेलंगट, केन्या की मजबूत मौजूदगी के बीच, लगातार दो खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। डिफेंडिंग चैंपियन सारा चेलंगट अपना ताज बचाने के लिए वापस आ रही हैं। अगर वह सफल होती हैं, तो यह लगातार दो टाइटल जीतने का उनका दूसरा मौका होगा।

 

चेलंगट ने कहा, "टीसीएस विश्व 10के बेंगलुरु मेरे दिल के करीब है। मैं इस खूबसूरत शहर में एक और बार जीतना चाहूंगी।"

 

बेंगलुरु में अब तक आयोजित 15 खिताबों में से 10 केन्याई महिलाओं ने जीते हैं।

 

पुरुषों की तरह, इस इवेंट में सबसे तेज 2026 धावक, ब्रेंडा जेपचिरचिर, 29:25 के वालेंसिया 10के विनिंग टाइम के साथ एंट्रीज में सबसे आगे हैं। हालांकि, 2024 बेंगलुरु चैंपियन लिलियन रेंगरुक कसाईट भी इस बार वापसी कर रही हैं और शीर्ष स्थान की रेस में दूसरों के लिए एक बड़ा खतरा होंगी।

 

केन्या की एक और एंट्री वर्ल्ड स्टीपलचेज रिकॉर्ड-होल्डर बीट्राइस चेपकोएच हैं, जिन्होंने तीन साल पहले गैबॉन में गोल्ड लेबल पोर्ट जेंटिल 10के जीता था।

 

सिंटिया चेपंगेनो, जिन्होंने पिछले साल बेंगलुरु और शंघाई 10के में रजत पदक जीता था, वह भी हिस्सा ले रही हैं।

--आईएएनएस

 

 

 

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