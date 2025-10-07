खेल

Womens World Cup 2025 : न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रित्स-लुस की जोड़ी का वनडे इतिहास में बड़ा कारनामा

ब्रित्स और सुने लुस की 159 रन साझेदारी से साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया।
Oct 07, 2025, 08:06 AM
इंदौर: साउथ अफ्रीका की ओर से महिला विश्व कप 2025 के सातवें मुकाबले में ताजमिन ब्रित्स और सुने लुस के बीच दूसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी हुई। यह साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच वनडे इतिहास में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही।

दोनों बल्लेबाजों के बीच यह साझेदारी उस वक्त हुई, जब टीम 232 रनों का पीछा करते हुए महज 26 के स्कोर पर कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (14) का अहम विकेट गंवा चुकी थी। इस साझेदारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया।

 

दोनों देशों के बीच महिला वनडे मुकाबलों में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका की लिजेल ली और लौरा वोल्वार्ड्ट की जोड़ी के नाम है, जिन्होंने ऑकलैंड में साल 2020 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 163 रन जुटाए थे।

 

इस लिस्ट में नादिन डी क्लार्क और क्लो ट्रायॉन की जोड़ी तीसरे स्थान पर है। इन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने साल 2023 में पोटचेफस्ट्रूम में 124 रन जुटाए थे। वहीं, मैरिजेन कप्प और लौरा वोल्वार्ड्ट की जोड़ी ने साल 2023 में पीटरमैरिट्जबर्ग में 116 रन की अटूट साझेदारी की थी।

 

होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 47.5 ओवरों में महज 231 रन पर सिमट गई।

 

इस टीम के लिए कप्तान सोफी डिवाइन ने सर्वाधिक 85 रन बनाए, जबकि ब्रुक हॉलिडे ने 45 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए।

 

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने 40.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम के लिए ताजमिन ब्रित्स ने 89 गेंदों में 1 छक्के और 15 चौकों के साथ 101 रन बनाए, जबकि सुने लुस ने 114 गेंदों में नाबाद 83 रन की पारी खेली।

 

न्यूजीलैंड की ओर से अमेलिया केर ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि जेस केर और ली ताहुहू ने 1-1 विकेट लिया।

 

 

 

