Womens World Cup 2025 : न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी, बिना किसी बदलाव के उतरीं दोनों टीमें

इंदौर: महिला विश्व कप 2025 के सातवें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में दोनों ही टीमें बगैर किसी बदलाव के उतरी हैं।

टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने कहा, "इस मैच में हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा क्रिकेट विकेट है। अच्छी आउटफील्ड है, इसलिए हम बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाने के लिए उत्सुक हैं।"

उन्होंने कहा, "खिलाड़ी यहां खेलने और इस मैच में अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी लाइन-अप बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें उन्हें हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।"

वहीं, टॉस गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा, "उम्मीद है कि यह विकेट अच्छा होगा। हमें लक्ष्य का पीछा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने पिछले मैच से सीख ली है। हमारी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है।"

दोनों ही देश इस विश्व कप में एक-एक मैच खेल चुके हैं, लेकिन जीत का खाता नहीं खोल सके। एक ओर न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 89 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया।

वनडे आंकड़ों को देखें, तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों देशों की महिला टीमों के बीच साल 1999 से अब तक कुल 20 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 12 मैच अपने नाम किए, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम 8 मुकाबले जीत चुकी है।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रित्स, सुने लुस, मारिजैन कप्प, ऐनी बॉश, सिनालो जाफ्ता (विकेटीकपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मसबत क्लास, अयाबांगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिम्मर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, ली ताहुहू, ईडन कार्सन और ब्रियरने इलिंग।