Harmanpreet Kaur Womens World Cup 2025 : अमनजोत कौर , दीप्ति शर्मा का अर्धशतक, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए 269 रन

महिला विश्व कप 2025 के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 269 रन बनाए
Oct 01, 2025, 04:14 AM
महिला वनडे विश्व कप : अमनजोत कौर , दीप्ति शर्मा का अर्धशतक, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए 269 रन

गुवाहाटी: महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज हो चुका है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 269 रन बनाए हैं।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 14 के स्कोर पर स्मृति मंधाना के रूप में टीम को पहला झटका लगा। मंधाना 8 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद ओपनर प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने दूसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की। रावल 59 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 37 रन बनाकर आउट हुईं।

देओल ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। टीम का स्कोर जब 120 था, हरलीन 64 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुईं। हरमनप्रीत कौर 21, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स शून्य पर आउट हुईं। ऋचा घोष भी 2 रन बनाकर आउट हो गईं। भारतीय टीम 27 ओवर में 124 रन पर 6 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने सातवें विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। अमनजोत कौर ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 56 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुईं।

आठवें विकेट के लिए दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा के बीच 21 गेंद पर 42 रन की साझेदारी हुई। दीप्ति शर्मा पारी की आखिरी गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुईं। 53 गेंदों पर खेली इस अहम पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए। स्नेह राणा 15 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहीं।

भारतीय टीम ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए। बारिश की वजह से मैच 50 की जगह 47 ओवर का खेला जा रहा है।

श्रीलंका के लिए इनोका रानाविरा ने 4, उदेशिका प्रबोधिनी ने 2 विकेट लिए। कप्तान चमारी अट्टापचट्टू और अचिनी ने 1-1 विकेट लिए।

 

