Womens World Cup 2025 India : श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, रेणुका सिंह के बगैर उतरा भारत

गुवाहाटी: महिला वनडे विश्व कप 2025 में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। मंगलवार को गुवाहाटी में जारी दोनों ही देशों के बीच इस मुकाबले के साथ क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज भी हो गया है। टीम इंडिया तेज गेंदबाज रेणुका सिंह के बगैर ही इस मुकाबले में उतरी है।

हरमनप्रीत कौर के कंधों पर देश को पहला महिला विश्व कप खिताब जिताने का जिम्मा है। प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिगेज और श्री चरणी से इस मुकाबले में देश को खासी उम्मीदें हैं। घरेलू मैदान पर कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरी हैं।

दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम की कमान चामरी अथापथु के हाथों में है। विपक्षी टीम की प्लेइंग इलेवन में हसीनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, उदेशिका प्रबोधनी और इनोका राणावीरा को मौका दिया गया है।

सह-मेजबान टीम टूर्नामेंट के पहले मैच में जीत के साथ दोनों देश अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने पहले खिताब का इंतजार है।

वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका के विरुद्ध टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच साल 2000 से अब तक कुल 35 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने 31 मैच अपने नाम किए, जबकि श्रीलंकाई टीम सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत सकी। दोनों देशों के बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है। फैंस का मानना है कि टीम इंडिया जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी।

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन : चामरी अथापथु (कप्तान), हसीनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी और इनोका राणावीरा।