खेल

Womens World Cup 2025 : इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दो बदलावों के साथ उतरा बांग्लादेश

गुवाहाटी में इंग्लैंड-बांग्लादेश का रोमांचक मुकाबला, दोनों का लक्ष्य लगातार दूसरी जीत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 08, 2025, 03:03 AM
महिला विश्व कप : इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, दो बदलावों के साथ उतरा बांग्लादेश

गुवाहाटी: महिला विश्व कप 2025 का आठवां मुकाबला मंगलवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

बांग्लादेश की टीम दो बदलावों के साथ इस मुकाबले में उतरी है, जबकि इंग्लैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

 

बांग्लादेशी टीम में रितु मोनी और संजीदा मेघला को अंतिम एकादश में जगह मिली है, जबकि फरगना हक और निशिता निशी को इस मैच से बाहर किया गया है।

 

टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड की कप्तान एमी जोन्स ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पहले मुकाबले में शानदार जीत (10 विकेट) के बाद हम सभी काफी आश्वस्त हैं। जाहिर है कि हम हर बार ऐसा होने की उम्मीद नहीं करते। हम इस मुकाबले में नए सिरे से शुरुआत करेंगे। इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। हमारी तैयारी वाकई अच्छी रही है। हम अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं।"

 

मंगलवार को गुवाहाटी का तापमान गर्म है। आर्द्रता के कारण तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ सीम मिल सकती है। इस मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका भी जताई जा रही है।

 

बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के विरुद्ध अपना पहला मैच 7 विकेट से जीत चुकी है। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है। वहीं, अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से रौंदकर इंग्लैंड की टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज करना होगा। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीथर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैंब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल।

 

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), सोभना मोस्टरी, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, नाहिदा अख्तर, राबिया खान, मारुफा अख्तर और संजीदा अख्तर मेघला।

 

 

 

 

Nigar SultanaICC women's cricketAmy JonesMatch 8Women's World Cup 2025Barasapara StadiumGuwahati CricketEngland vs Bangladesh

Related posts

Loading...

More from author

Loading...