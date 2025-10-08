Womens World Cup 2025 : बांग्लादेश ने इंग्लैंड को दिया 179 रन का लक्ष्य

गुवाहाटी: महिला विश्व कप 2025 का 8वां मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर में 178 रन पर सिमट गई।

इससे पहले, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही थी। टीम ने 25 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। इन दो झटकों से टीम कभी उबरी नहीं और नियमित अंतराल पर अपने विकेट गंवाती रही। इस वजह के रन रेट लगातार गिरता रहा और टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल नहीं रही।

बांग्लादेश के लिए सोभना मोस्टरी ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। सोभना ने 108 गेंद की पारी में 8 चौके लगाए। मोस्टरी की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ही टीम 178 रन तक पहुंच सकी। सलामी बल्लेबाज शर्मीन अख्तर ने 52 गेंद पर 30 रन की पारी खेली। नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी राबिया खातून ने 43 रन की बेहद अहम पारी खेली। राबिया ने 27 गेंद की अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया। राबिया खातून और सोभना मोस्टरी ने दिखाया कि पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर टिकने की हिम्मत ही नहीं जुटा सके।

इंग्लैंड की तरफ से बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टन सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहीं। सोफी ने 10 ओवर में 24 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। चार्ली डीन ने 10 ओवर में 28 रन देकर 2 और एलिस कैप्सी ने 7.1 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। लिन्से स्मिथ ने भी 9 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए। लॉरेन बेल को 1 विकेट मिला।

बांग्लादेश ने अपने पिछले मैच में पाकिस्तान को हराया था। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जीत की किसी भी संभावना को जगाने के लिए बांग्लादेश को असाधारण गेंदबाजी करनी होगी।