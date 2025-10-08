खेल

Womens World Cup 2025 : पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में बदलाव

महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया-पाकिस्तान का कोलंबो में रोमांचक मुकाबला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 08, 2025, 04:33 PM
महिला विश्व कप : पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में बदलाव

कोलंबो: महिला विश्व कप 2025 का नौवां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में जारी है, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है।

पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले में एक बदलाव के साथ उतरी है। आलिया रियाज के स्थान पर एयमन फातिमा को इस टीम में स्थान दिया गया है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया खेमे ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। जॉर्जिया वेयरहैम और मेगन शट्ट की वापसी हुई है, जबकि डार्सी ब्राउन और मोलिन्यूक्स को इस मैच से बाहर बैठना पड़ा है।

 

इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम जीत का खाता खोलने के इरादे से उतरी है। पाकिस्तान ने इस विश्व कप में अब तक शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाए हैं। इस टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना किया, जिसके बाद भारत के विरुद्ध 88 रन से शिकस्त झेली।

 

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपना पहला मैच 89 रन से जीता, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाफ अगला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा।

 

कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में अब तक एक मुकाबला बारिश से धुल चुका है, लेकिन बुधवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है। यहां मैच के दिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

 

आंकड़ों को देखें, तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें सभी मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे।

 

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: मुनीबा अली, सिदरा अमीन, नतालिया परवेज, सदफ शमास, एयमन फातिमा, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू और डायना बेग।

 

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शट्ट।

 

 

 

icc women’s world cupAustralia vs Pakistan WomenR Premadasa StadiumAustralia Women CricketWomen's World Cup 2025Colombo Cricket MatchPakistan women cricket

Related posts

Loading...

More from author

Loading...