Women’s ODI World Cup 2025 : 17 साल की कराबो मेसो को दक्षिण अफ्रीकी टीम में मिली जगह

नई दिल्ली: महिला वनडे विश्व कप 2025 की शुरुआत भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 30 सितंबर से हो रही है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट के लिए बुधवार को अपने स्कवॉड का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीकी टीम में 17 साल की विकेटकीपर बल्लेबाज कराबो मेसो को जगह मिली है।

विश्व कप जैसे बड़े इवेंट में 17 साल की खिलाड़ी मेसो को मौका दिया जाना, उन पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के भरोसे को दर्शाता है। मेसो ने इस साल मार्च में श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया था। वह दक्षिण अफ्रीका के लिए दो वनडे और पांच टी20 मैच खेल चुकी हैं।

मेसो पूर्व में 2023 और 2025 में दो अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप में भाग ले चुकी हैं।

विश्व कप के लिए साउथ अफ्रीका की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी में किया गया है।

पूर्व कप्तान डेन वैन नीकेर्क, जिन्होंने हाल ही में संन्यास से वापसी की थी, उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई है। इंजरी की वजह से संन्यास लेने वाली निकेर्क ने विश्व कप में खेलने की उम्मीद में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी।

सुने लुस, मारिजैन कैप, नॉनकुलुलेको म्लाबा, क्लो ट्रायोन और ताजमिन ब्रिट्स इस टीम का मुख्य हिस्सा हैं।

कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ताजमिन ब्रिट्स के साथ पारी की शुरुआत करेंगी। दक्षिण अफ्रीका के पास मध्य और निचले क्रम में मारिजेन कैप, सुने लुस, नोंडुमिसो शंगासे, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायोन, एनेरी डर्कसेन और एनेके बॉश जैसे कई ऑलराउंडर मौजूद हैं। अनुभवी सिनालो जाफ्ता युवा कराबो मेसो के साथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी।

गेंदबाजी में, बाएं हाथ के स्पिनर म्लाबा स्पिन आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि मसाबाता क्लास और तुमी सेखुखुने अलग-अलग तेज गेंदबाजी विकल्प प्रदान करते हैं। काप, ट्रायोन और डी क्लार्क गेंदबाजी को मजबूत करेंगी।

विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से हो रही है। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।

साउथ अफ्रीका टीम : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजेन कैप, ताजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शंगासे।