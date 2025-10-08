Womens ODI Rankings : शतकीय पारी के साथ वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचीं ताजमिन ब्रित्स

दुबई: साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज ताजमिन ब्रित्स महिला बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में दो पायदान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं।

ताजमिन ब्रित्स ने सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। उनकी इस पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया। शानदार प्रदर्शन के लिए ताजमिन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। ब्रित्स ने इस साल पांचवां वनडे शतक जमाया है।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर सात स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने 697 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। वह ब्रिट्स के 706 अंकों से थोड़ा ही पीछे हैं।

इससे पहले, गार्डनर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस साल जनवरी में 10वां स्थान था। गार्डनर ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध विश्व कप मुकाबले में 83 गेंदों पर 115 रनों की शानदार पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 89 रनों से जीता था।

न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने सात स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ आठवें स्थान की बराबरी कर ली है। उन्होंने इस विश्व कप इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 112, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 85 रन की पारी खेली।

वहीं, पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन ने भारत के विरुद्ध 81 रनों की पारी खेली। इसी के साथ सिदरा तीन पायदान की छलांग लगाकर 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं। सिदरा पहली बार महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में पहुंची हैं। इससे पहले वह दिसंबर 2023 में वह 13वें स्थान पर थीं।

भारत की दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 53 रन और पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन बनाकर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। दीप्ति एक पायदान ऊपर चढ़कर 17वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में साउथ अफ्रीका की मारिजैन कप्प आईसीसी महिला वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं। उनकी साथी नॉनकुलुलेको म्लाबा छह पायदान ऊपर चढ़कर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में 4 विकेट हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग एक पायदान ऊपर उठकर सातवें स्थान पर पहुंच गई हैं।