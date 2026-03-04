खेल

Premier League Match Result : लिवरपूल के खिलाफ वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स की 2-1 से जीत

आंद्रे के स्टॉपेज टाइम गोल से लिवरपूल की हार, वॉल्व्स की बड़ी जीत
Mar 04, 2026, 01:47 PM
लिवरपूल के खिलाफ वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स की 2-1 से जीत

वॉल्वरहैम्प्टन: दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम में चार मिनट पर आंद्रे के डिफ्लेक्टेड शॉट ने आखिरी पायदान पर मौजूद वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स को एक और चौंकाने वाली जीत दिलाई। इस टीम ने मोलिन्यू में लिवरपूल को 2-1 से मात दी।

शुक्रवार को सीजन की अपनी दूसरी प्रीमियर लीग जीत में एस्टन विला को चौंकाने के बाद, वॉल्व्स ने मौजूदा चैंपियन लिवरपूल को भी शिकस्त दे दी। इस हार के साथ लिवरपूल शीर्ष चार में पहुंचने का मौका चूक गई।

78वें मिनट में रोड्रिगो गोम्स ने शानदार मूव को अंजाम देकर वॉल्व्स को बढ़त दिलाई। हालांकि, लिवरपूल ने तुरंत बराबरी कर ली। मोहम्मद सालाह (83वें मिनट) ने जीन-रिकनर बेलेगार्ड की गलती का पूरा फायदा उठाकर लिवरपूल को बढ़त पर ला दिया।

स्टॉपेज टाइम में जाते हुए रेड्स जीत के करीब दिख रहे थे, लेकिन आंद्रे का लंबी दूरी से लगाया गया शॉट सब्स्टीट्यूट जो गोमेज से टकराकर जबरदस्त डिफ्लेक्शन ले गया और गोलकीपर एलिसन को छकाता हुआ गोल में चला गया।

हालांकि, वॉल्व्स 17वें स्थान पर मौजूद नॉटिंघम फॉरेस्ट से 11 अंक पीछे हैं, लेकिन बुधवार को यूईएफए चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन की दौड़ में शामिल प्रतिद्वंद्वियों के खेलने के बाद लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड और विला से छह अंक पीछे रह सकता है।

हार के बाद वर्जिल वैन डाइक ने कहा, "मुझे लगता है कि यह हमारी गलती है। हम धीमे थे, हम अंदाजा लगा सकते थे और पजेशन में लापरवाह थे और फैसले लेने में गलत थे। यह निराशाजनक है। हम प्वाइंट्स ले रहे हैं क्योंकि कई बार हमने सेट-पीस से स्कोर किया है, लेकिन पिछले पांच, छह या सात मुकाबलों में जो नहीं बदला है वह यह है कि हम संघर्ष करते हैं और जो ओपन-प्ले मौके हम बनाते हैं, उनसे स्कोर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है।

लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट ने कहा, "गेंद पर हमारे कब्जे के हिसाब से मौके उतने नहीं बने जितने मैं चाहता था, लेकिन फिर भी विरोधी टीम से कहीं ज्यादा थे। मगर नतीजा यही रहा कि हमने एक गोल किया और उन्होंने दो गोल किए, एक्स्ट्रा टाइम में एक और गोल दागा। यह मुकाबला भी हमारे पूरे सीजन की कहानी को ही दोहराता है।"

--आईएएनएस

 

 

