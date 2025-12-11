West Indies vs New Zealand : दूसरी पारी में भी लड़खड़ाई वेस्टइंडीज की पारी, 32 पर गंवाए 2 विकेट

वेलिंगट: वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ा गई है। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने अपने 2 विकेट 32 रन पर गंवा दिए।

वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल (14) और एंडरसन फिलिप (0) का विकेट गंवा दिया है। ब्रैंडन किंग 25 गेंद पर 15 रन बनाकर और कावेम हॉज 3 रन बनाकर नाबाद हैं। वेस्टइंडीज अभी भी न्यूजीलैंड से पहली पारी के आधार पर 41 रन से पीछे है। उसके 2 विकेट गिर चुके हैं।

इससे पहले दिन की शुरुआत न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के 24 रन से शुरू की थी। ब्लेयर टिकनर की इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड को अपनी पारी 9 विकेट पर 278 रन बनाकर घोषित करनी पड़ी। कीवी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे ने 108 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 60 और विकेटकीपर बल्लेबाज मिशेल हे ने 93 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। इन दोनों के अलावा केन विलियमसन ने 37, डेरिल मिचेल ने 25 रन बनाए। जकारी फॉल्क्स 23 रन बनाकर नाबाद रहे।

न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज पर 73 रन की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई।

वेस्टइंडीज के लिए एंडरसन फिलिप ने 3, केमार रोच ने 2, जबकि जायडन सिल्स, ओजे शिल्ड्स, जस्टिन ग्रिव्स और रोस्टन चेज ने 1-1 विकेट लिए थे।

वेस्टइंडीज की पहली पारी 205 रन पर समाप्त हुई थी। शाई होप ने सर्वाधिक 47 और जॉन कैंपबेल ने 44 रन की पारी खेली थी। ब्रैंडन किंग ने 33 और रोस्टन चेज ने 29 रन बनाए थे।

न्यूजीलैंड के लिए ब्लेयर टिकनर ने 4, माइकल रे ने 3, जैकब डफी और ग्लेन फिलिप्स ने 1-1 विकेट लिए थे।

