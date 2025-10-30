WestIndies vs Bangladesh : वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को उसके घर में हराया, जीती टी20 सीरीज

चटगांव: वेस्टइंडीज ने तीन टी20 मैचों की सीरीज में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर बांग्लादेश को उसके घर में टी20 सीरीज में मात दे दी है। चटगांव में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 14 रन से हराकर सीरीज में 0-2 की अजेय बढ़त बना ली।

वेस्टइंडीज से मिले 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज सैफ हसन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे ओपनर तंजीद हसन ने अर्धशतक लगाया और 48 गेंद पर 61 रन की पारी खेल टीम को मैच में बनाए। हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिला। कप्तान लिटन दास 23, तौहिद हृदोय 13, और जाकेर अली 17 रन बनाकर आउट हुए।

बांग्लादेश को आखिरी 8 ओवर में जीत के लिए 65 रन की जरूरत थी और उसके पास 7 विकेट थे। लेकिन, यहां से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की और 20 ओवर में बांग्लादेश को 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन पर रोक दिया।

वेस्टइंडीज के लिए जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2, रोमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3, और अकील होसेन ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 9 विकेट पर 149 रन बनाए थे। एलिक अथांजे और शाई होप ने अर्धशतक लगाया था। अथांजे ने 33 गेंद पर 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन बनाए। वहीं कप्तान होप ने 36 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 105 रन की अहम साझेदारी हुई। इसके अलावा रोस्टन चेज ने 17 और रोमारियो शेफर्ड ने 13 रन बनाए।

बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने 3, नसूम अहमद ने 2, रिशाद हुसैन ने 2, तस्किन अहमद ने 1 विकेट लिया।

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

