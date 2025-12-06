WestIndies Test Draw : यह मेरे लिए और टीम के लिए बेहद खास दिन: जस्टिन ग्रिव्स

क्राइस्टचर्च: वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट को ड्रा करा दिया है। इस टेस्ट में वेस्टइंडीज की स्थिति बेहद कमजोर थी और टीम बड़ी हार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जस्टिन ग्रिव्स ने यादगार नाबाद दोहरा शतक लगाकर मैच को ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाई। ग्रिव्स को उनकी नाबाद 202 रन की पारी के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

पुरस्कार वितरण के दौरान ग्रिव्स ने कहा, "यह मेरे लिए और टीम के लिए बेहद खास दिन है। हम काफी मुश्किल में थे। शाई होप को खोने के बाद मेरे लिए वहां अंत तक रहना बहुत जरूरी था। मुझे खुशी है कि केमार रोच का साथ मिला। रोच से मुझे अपनी बल्लेबाजी में भी काफी मदद मिली। उन्होंने मुझे संभाला। मुझे खुशी है कि मैं आखिर तक वहां रहा। मैंने कोच से बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैदान में डटे रहो, बल्लेबाजी के लिए यह अच्छी पिच है। खुशी है कि हम मैच ड्रा करा पाए।"

वेस्टइंडीज के लिए क्राइस्टचर्च टेस्ट का ड्रा होना जीत से भी बड़ा है। मैच में शुरुआत से ही टीम की स्थिति कमजोर थी, लेकिन ग्रिव्स, होप और केमार रोच की बल्लेबाजी ने मैच का परिणाम बदल दिया और एक समय हार के कगार पर खड़ी टीम को न सिर्फ बचाया बल्कि यादगार ड्रा कराया।

मैच पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 231 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज पहली पारी में 167 पर सिमटकर पहली पारी में 64 रन से पिछड़ी थी। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 466 रन बनाकर घोषित की और पहली पारी में मिले 64 रन की बढ़त के आधार पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रन दिया था। वेस्टइंडीज के पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 164 ओवर थे।

वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 72 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद पांचवें विकेट के लिए शाई होप और जस्टिन ग्रिव्स के बीच 63.4 ओवर में 196 रन की साझेदारी हुई। होप 234 गेंदों में 15 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 140 रन बनाकर आउट हुए। होप के आउट होने के बाद विकेटकीपर टेविन इमलेच का विकेट भी जल्द ही गिरा। ऐसा लगने लगा कि वेस्टइंडीज मैच हार जाएगी, लेकिन इसके बाद ग्रिव्स को केमार रोच का साथ मिला।

ग्रिव्स ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगाया, जबकि रोच ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया। दोनों ने 67.5 ओवर तक नाबाद रहते हुए 180 रन जोड़े और मैच को ड्रा कराया। ग्रिव्स 388 गेंद पर 202 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि केमार रोच 233 गेंद पर 58 रन बनाकर नाबाद रहे। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 457 रन बनाए। 72 पर 4 विकेट गंवाने के बाद ड्रा वेस्टइंडीज के लिए जीत से बढ़कर है।

--आईएएनएस