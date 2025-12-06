WestIndies Test Draw : जस्टिन ग्रिव्स और केमार रोच ने न्यूजीलैंड से छिनी जीत, वेस्टइंडीज ने टेस्ट ड्रा कराया

क्राइस्टचर्च: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम अपने प्रदर्शन से हर बार चौंकाती है और अक्सर याद दिलाती रहती है कि उसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट को ड्रा कराकर वेस्टइंडीज ने अपने उसी ऐतिहासिक और गौरवशाली इतिहास का फिर से उदाहरण दिया है।

जस्टिन ग्रिव्स और केमार रोच ने टेस्ट को ड्रा कराने के लिए जिस संयम और धैर्य के साथ ऐतिहासिक बल्लेबाजी की है, उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा और टेस्ट को बचाने के लिए दोनों की साझेदारी को उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। ग्रिव्स 202 और रोच 58 बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच 67.5 ओवर में 180 रन की नाबाद साझेदारी हुई। ये ड्रा वेस्टइंडीज के लिए जीत है और जिन परिस्थितियों में आई है वो जीत से भी बड़ी है।

पांचवें दिन की शुरुआत में शाई होप का विकेट गिरा। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड के लिए जीत आसान लग रही थी। आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए केमार रोच ने विकेट पर पहले से मौजूद जस्टिन ग्रिव्स का साथ दिया। दोनों ने ऐतिहासिक और यादगार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड से जीत छीनकर मैच को ड्रा करा दिया।

जस्टिन ग्रिव्स 388 गेंद पर 202 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं केमार रोच 233 गेंद पर 58 रन बनाकर नाबाद रहे। ग्रिव्स का यह दूसरा शतक और पहला दोहरा शतक है। वहीं 37 साल के रोच का यह पहला अर्धशतक था। उनका यह पहला अर्धशतक वेस्टइंडीज क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलेंगे। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 457 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा।

इसके पहले, 531 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने अपने 4 शीर्ष बल्लेबाजों को 72 के स्कोर पर खो दिया। इस समय वेस्टइंडीज पर बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा था। यहीं से शाई होप और ग्रिव्स ने मोर्चा संभाला और पांचवें विकेट के लिए 196 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को मैच में वापस ले आए। दोनों ने 63.4 ओवर तक बल्लेबाजी की। पांचवें दिन के पहले सेशन में होप पांचवें विकेट के रूप में 268 पर आउट हुए। होप का भी इस टेस्ट को ड्रा कराने में अहम योगदान रहा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 234 गेंदों में 15 चौकों और 2 छक्कों से सजी 140 रन की पारी खेली।

मैच पर नजर डालें तो, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 231 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज पहली पारी में 167 पर सिमटकर पहली पारी में 64 रन से पिछड़ी थी। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 466 रन बनाकर घोषित की और पहली पारी में मिले 64 रन की बढ़त के आधार पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रन दिया था। वेस्टइंडीज के पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 164 ओवर था। 72 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद जिस तरह वेस्टइंडीज ने ग्रिव्स, होप और रोच की बदौलत इस टेस्ट को ड्रा कराया, वो इस टीम की ताकत, साहस और इतिहास रचने की क्षमता को दिखाता है।

