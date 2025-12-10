खेल

West Indies New Zealand Test : पहले दिन का खेल समाप्त, वेस्टइंडीज के 205 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की सतर्क शुरुआत

न्यूजीलैंड की मजबूत शुरुआत, वेस्टइंडीज के 205 के जवाब में 24 बिना नुकसान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 10, 2025, 08:00 AM
वेलिंगटन टेस्ट: पहले दिन का खेल समाप्त, वेस्टइंडीज के 205 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की सतर्क शुरुआत

वेलिंगटन: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। पहले दिन के खेल की समाप्ति के समय न्यूजीलैंड ने बिना किसी विकेट के नुकसान के 24 रन बना लिए। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज से अभी भी 181 रन पीछे है। कप्तान टॉम लैथम 7 और डेवन कॉन्वे 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

 

दूसरे दिन जब खेल शुरू होगा, तो न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों की कोशिश टीम को बड़ी शुरुआत दिलाने की होगी। अगर लैथम और कॉन्वे टीम के लिए पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी निभाते हैं, तो न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में बड़ी बढ़त मिल सकती है।

 

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल और ब्रैंडन किंग ने अच्छी शुरुआत की थी और पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़े थे। कैंपबेल 44 और किंग 33 रन बनाकर आउट हुए। अच्छी ओपनिंग साझेदारी का वेस्टइंडीज फायदा नहीं उठा पाई और 75 ओवर में 205 रन पर सिमट गई। शाई होप ने 48, कप्तान रोस्टन चेज 29 रन बनाकर आउट हुए। दोहरा शतक लगाकर पिछले मैच को ड्रा कराने वाले जस्टिन ग्रिव्स 13 रन बनाकर आउट हुए। विकेटकीपर टेवलिन इमलेच ने 16 रन बनाए।

 

मैट हेनरी की गैरमौजूदगी में ब्लेयर टिकनर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। टिकनर ने 16 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके अलावा माइकल रे ने 3 विकेट लिए। जैकब डफी और ग्लेन फिलिप्स ने 1-1 विकेट लिए।

 

ऑल-राउंडर ग्लेन फिलिप्स ने इंजरी से रिकवर करते हुए लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी की थी। फिलिप्स ने पिछले सीजन में हैमिल्टन में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेले थे। उसके बाद वह पहली बार खेल रहे हैं। फिलिप्स कमर की चोट के कारण बाहर थे। न्यूजीलैंड के लिए वापसी से पहले उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित की। फिलिप्स की वापसी से कीवी टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में गहराई आई है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Sports UpdatesWellington Testmatch highlightsWest Indies vs New ZealandTest cricketICC Rankingscricket news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...