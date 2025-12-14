खेल

Lionel Messi India Event : मेसी इवेंट में अफरा-तफरी, बंगाल के गवर्नर करेंगे स्पेशल रिपोर्ट तैयार

मेसी इवेंट में अव्यवस्था पर गवर्नर बोस की रिपोर्ट, सरकार को मिलेंगे सुझाव
Dec 14, 2025, 03:56 PM
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस 13 दिसंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी से जुड़े इवेंट के दौरान हुई मैनेजमेंट की गलतियों पर एक अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही वह राज्य सरकार को यह भी बताएंगे कि इवेंट के आयोजन के समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

 

 

रविवार को गवर्नर सीवी आनंद बोस अफरा-तफरी के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। गवर्नर ने पत्रकारों को बताया कि उनका इरादा इस घटना पर एक अलग रिपोर्ट तैयार करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी उपायों पर राज्य सरकार को खास सुझाव देने का है।

 

मीडिया से बातचीत के दौरान, गवर्नर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि भीड़ से जुड़ी संभावित समस्याओं के पहले से संकेत मिलने के बावजूद, इतने बड़े इवेंट के लिए पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां नहीं बरती गईं। गवर्नर ने कहा कि मेसी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ के बारे में पहले से अलर्ट थे, जिसके बाद कड़े बचाव के इंतजाम किए जाने चाहिए थे। इवेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले से सावधानी बरतना जरूरी था।

 

इसके साथ ही गवर्नर ने ऐसे हाई-प्रोफाइल प्रोग्राम से जुड़े अधिकारियों के बीच बेहतर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पर जोर दिया।

 

इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से घटना की समीक्षा के लिए नियुक्त ज्यूडिशियल कमेटी के सदस्यों ने भी रविवार दोपहर को साल्ट लेक स्टेडियम का दौरा किया। इस कमेटी को उन हालात की जांच करने का काम सौंपा गया है, जिनकी वजह से यह गड़बड़ी हुई।

 

उल्लेखनीय है कि शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम में फैंस लियोनेल मेसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई फैंस ने इसके लिए महंगी टिकटें खरीदी थीं, लेकिन जब मेसी स्टेडियम पहुंचे, तो यहां वीवीआईपी लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और वीआईपी लोगों की वजह से मेसी के आसपास एक मानवीय घेरा बन गया था। ऐसे में दर्शकों को उनकी झलक तक नहीं मिल रही थी। इससे गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

