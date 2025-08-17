Wes Paes Death Kolkata : ओलंपिक पदक विजेता वेस पेस को दी गई श्रद्धांजलि

कोलकाता: पूर्व ओलंपियन वेस पेस का 14 अगस्त को कोलकाता में निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के रेड रोड स्थित हॉकी बंगाल मैदान टेंट में रविवार को शोक सभा का आयोजन किया गया।

इसमें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और पश्चिम बंगाल के मंत्री और हॉकी बंगाल के अध्यक्ष सुजीत बोस उपस्थित थे। बंगाल की तीनों दिग्गज फुटबॉल टीमों, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, मोहन बागान और एससी ईस्ट बंगाल ने भी वेस पेस को श्रद्धांजलि दी। वेस पेस को श्रद्धांजलि देने वालों में उनके बेटे लिएंडर पेस के अलावा बंगाल हॉकी से जुड़े कई बड़े नाम शामिल थे।

आईएएनएस से बात करते हुए दिलीप तिर्की ने कहा, "मुझे वेस पेस के निधन पर गहरा दुख हुआ है। उनका हॉकी के खेल में बड़ा योगदान रहा है। हम उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं उनसे काफी बार मिला हूं। 2004 ओलंपिक में वह हॉकी टीम के चिकित्सक थे। वह लंबे समय तक बिना किसी फीस के भारतीय हॉकी टीम के डॉक्टर रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस के विकास में भी उनका बड़ा योगदान रहा है।"

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद वह भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी थे, जो डॉक्टर होते हुए भी खेल रहे थे, और ओलंपिक मेडल भी जीता। मुझे भी वह काफी मानते थे। हमारी बातचीत और मुलाकात होती रहती थी। उनके बेटे लिएंडर पेस के करियर में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। उनका एक ऐसा परिवार है जिसमें पिता-पुत्र दोनों ने ओलंपिक मेडल जीता है।

हॉकी बंगाल के अध्यक्ष सुजीत बोस ने कहा, वेस पेस का निधन भारतीय हॉकी के लिए एक बड़ी क्षति है। वह बड़े खिलाड़ी थे। ओलंपिक मेडल जीता। हॉकी विश्व कप खेले। वह खिलाड़ी के साथ-साथ अच्छे इंसान भी थे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दुख जताया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "1972 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य डॉ. वेस पेस के निधन से दुखी हूं। हॉकी और खेल चिकित्सा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। लिएंडर पेस, उनके दोस्तों और कोलकाता के उन क्लब्स जिनसे वो जुड़े थे, के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

वेस पेस का नाम भारतीय हॉकी के बड़े खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वह म्यूनिख ओलंपिक (1972) में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य रहे। डॉ. वेस पेस का कोलकाता में निधन हो गया। 80 साल के पूर्व हॉकी स्टार पार्किंसन से पीड़ित थे।

डॉ. वेस पेस का जन्म 30 अप्रैल 1945 को गोवा में हुआ था। खेल के साथ-साथ शिक्षा जगत में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी। पेस डॉक्टर भी थे और कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष भी रहे। 1972 में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने के अलावा 1971 में हॉकी विश्व कप में ब्रॉन्ज जीतने वाली टीम इंडिया के भी वह सदस्य रहे।

हॉकी के अलावा, उन्होंने डिवीजनल क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी भी खेला। वह 1996 से 2002 तक भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष रहे।