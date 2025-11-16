WBBL 2025 Match : कप्तान सोफी डिवाइन के नाम 3 विकेट, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जीता मुकाबला

मेलबर्न: पर्थ स्कॉर्चर्स ने विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के 12वें मुकाबले में एडिलेड स्ट्राइकर्स को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 9 रन से मात दी। यह स्कॉर्चर्स की इस सीजन दूसरी जीत रही।

पर्थ स्कॉर्चर्स ने अब तक चार में से 2 मुकाबले गंवाए हैं। यह टीम -0.745 नेट रन रेट के साथ प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है। वहीं, तीन में से सिर्फ 1 मैच जीतने वाली एडिलेड -0.323 नेट रन रेट के साथ छठे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने एक मैच गंवाया है, जबकि एक मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था।

जंक्शन ओवल में खेले गए सीजन के 12वें मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 17.4 ओवरों में 112 रन पर सिमट गई।

इस टीम ने 10 के स्कोर पर लौरा वोल्वार्ड्ट (4) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद 42 के स्कोर तक टीम ने 4 विकेट खो दिए।

यहां से ब्रिजेट पैटरसन ने टैमी ब्यूमोंट के साथ पांचवें विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी।

स्ट्राइकर्स की तरफ से एली जॉनसन ने 21 गेंदों में 33 रन की पारी खेली, जबकि ब्रिजेट पैटरसन ने 21 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से कप्तान सोफी डिवाइन ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले, जबकि रूबी स्ट्रेंज ने 2 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में पर्थ स्कॉर्चर्स ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर बेथ मूनी (0) का विकेट गंवा दिया। यहां से केटी मैक ने मिकायला हिंकले के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़ते हुए टीम को परेशानी से निकाला।

मिकायला हिंकले 17 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद केटी (नाबाद 24) ने कप्तान सोफी डिवाइन (नाबाद 5) के साथ तीसरे विकेट के लिए 17 गेंदों में 19 रन जुटा लिए थे। टीम 9.1 ओवरों में 2 विकेट खोकर 55 रन बना चुकी थी, जिसके बाद बारिश के चलते खेल आगे नहीं बढ़ सका और पर्थ स्कॉर्चर्स को विजेता घोषित कर दिया गया।

