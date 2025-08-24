खेल

India Vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर वसीम अकरम की अपील, अनुशासन बनाए रखें फैंस और खिलाड़ी

वसीम अकरम ने एशिया कप भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर उत्सुकता जताई
Aug 24, 2025
नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर काफी उत्सुक हैं। उन्होंने दोनों देशों के खिलाड़ियों और फैंस से अनुशासन बनाए रखते हुए 'कड़ी मेहनत और आक्रामकता से खेलने' को कहा है।

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हाईवोल्टेज मैच खेला जाना है। वसीम अकरम ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से कहा, "मुझे भरोसा है कि एशिया कप का यह मुकाबला मनोरंजक होगा। उम्मीद है कि खिलाड़ी और प्रशंसक, दोनों अनुशासित रहेंगे और अपनी सीमा नहीं लांघेंगे। फैंस को अनुशासन दिखाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों को दुनियाभर में अरबों लोग देखते हैं।"

 

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी पहली बार आमने-सामने होंगे।

 

अकरम ने कहा, "अगर भारतीय देशभक्त हैं और अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फैंस भी अपने मुल्क की जीत चाहते हैं। भारत बेहतर फॉर्म में है। वह इस टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा, लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे बेहतर तरीके से झेल पाएगी, वही जीतेगी।"

 

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "एशिया कप 2025 दुनियाभर के फैंस के लिए एक शानदार अनुभव होगा। मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से टेस्ट सीरीज शुरू हो।"

 

आठ देशों के इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे। सुपर 4 चरण में दोनों देशों के बीच 21 सितंबर को दूसरा मुकाबला होने की संभावना है। अगर दोनों ही देश फाइनल में पहुंचे, तो फैंस को एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार हाईवोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है।

 

ग्रुप-ए में भारत के साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीमें मौजूद हैं। भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जिसके बाद 14 सितंबर को टीम इंडिया की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। भारत 19 सितंबर को अपने तीसरे मुकाबले में ओमान को चुनौती देगा।

 

 

