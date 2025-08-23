Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप जीतने के लिए जरूरी कौशल और संतुलन भारतीय टीम के पास है: वीरेंद्र सहवाग

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि एशिया कप जीतने के लिए जिस तरह का कौशल, संतुलन और मानसिकता चाहिए, वो भारतीय टीम के पास मौजूद है। इसलिए भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीत सकती है।

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए सहवाग ने कहा, "दुबई में खेलना काफी दबाव वाला होगा, लेकिन यही वह मंच है, जहां हमारे खिलाड़ी चमकते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत एक बार फिर ट्रॉफी जीतकर देश को गौरवान्वित करेगा। एशिया कप ने हमेशा भारतीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सूर्यकुमार यादव की टीम में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कौशल, संतुलन और मानसिकता है।"

सहवाग ने कहा कि एशिया कप की मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक है मैच के दिनों में ड्रेसिंग रूम में जाना और मैदान पर कदम रखने से पहले ही उत्साह महसूस करना। आप बाहर नारे सुन सकते थे, हर कोने में ऊर्जा महसूस कर सकते थे। मुझे याद है कि मैंने अपने साथियों से कहा था, आज हम सिर्फ एक मैच नहीं खेलेंगे, हम प्रशंसकों को एक ऐसा दिन देंगे जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।

एशिया कप 2025 इस टूर्नामेंट का 17वां संस्करण है। पिछले 16 संस्करणों में भारतीय टीम 8 बार विजेता रही है। इस तरह इस टूर्नामेंट में भारत का दबदबा रहा है।

बीसीसीआई ने मंगलवार को एशिया कप के लिए टीम की घोषणा की। शुभमन गिल की एशिया कप के लिए भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी हुई है और वह उप-कप्तान भी होंगे। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय टीम और मजबूत हुई है।

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के साथ है। भारत ग्रुप में है, अन्य तीन टीमें पाकिस्तान, ओमान और यूएई हैं। भारत एशिया कप का मौजूदा चैंपियन है। 2023 में आखिरी बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। इस बार यह टी20 फॉर्मेट में हो रहा है।