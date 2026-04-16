T20 Cricket India : मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं: विराट कोहली

बेंगलुरु: विराट कोहली ने माना कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 23वें मैच में बुधवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की पांच विकेट की आसान जीत में अहम भूमिका निभाने के बावजूद, वह अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं।

147 रनों का पीछा करते हुए, कोहली ने 49 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे आरसीबी ने सिर्फ 15.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और पॉइंट्स टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गई। हालांकि, पूर्व कप्तान ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह घुटने की समस्या और बीमारी, दोनों से जूझ रहे हैं।

मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कोहली ने कहा, "पिछले मैच के मुकाबले अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं। पिछले मैच में मेरे घुटने में थोड़ा दर्द था। सेहत के लिहाज से भी, पिछले चार-पांच दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। इसलिए, मैं धीरे-धीरे अपनी पुरानी लय में वापस आ रहा हूं। आज मैंने अच्छी शुरुआत की, इसलिए मैं अपनी एनर्जी लेवल से खुश था। हालांकि, मैं चाहता था कि अपनी पारी को आगे बढ़ाऊं और मैच को फिनिश करूं। कभी-कभी आपको परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पिच काफी धीमी हो गई थी और मैं बस उसी अंदाज में खेलना जारी रखना चाहता था। लेकिन हां, आखिर में, शायद मुझे ही मैच को फिनिश करना चाहिए था।"

इससे पहले शाम को, आरसीबी के गेंदबाजों ने एलएसजी को 146 रनों पर रोककर जीत की नींव रखी। रासिख सलाम डार ने चार विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट चटकाए। इस तरह मेजबान टीम ने पूरी पारी के दौरान मेहमान टीम को दबाव में बनाए रखा।

टी20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप पर बात करते हुए, कोहली ने हालात के हिसाब से ढलने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "खैर, मेरे लिए यह हालात और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। हर मैच 230, 240 रन वाला नहीं होगा। हम समझते हैं कि खेल काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है, कि आज के खेल की जरूरतें काफी अलग हैं, लेकिन आपको हमेशा हालात पर नजर रखनी होती है और यह भी देखना होता है कि लोग दबाव में कैसे खेलते हैं। हम अभी भी टूर्नामेंट के पहले हाफ में हैं। दूसरे हाफ से, मैच और भी कड़े होते जाएंगे, और लोगों पर अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा दबाव होगा। इसलिए जब आजादी खत्म हो जाती है, तो दबाव हावी हो जाता है। तभी खेल की समझदारी का इस्तेमाल करना होता है, जो मुझे लगता है कि टीमों के लिए फायदेमंद साबित होगा।"

--आईएएनएस