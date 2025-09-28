खेल

Virat Kohli Anushka Sharma : 'एक मिनट हुआ', विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ शेयर की तस्वीर

लंदन में विराट-अनुष्का की तस्वीर वायरल, फैंस ने दी दुआएं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 28, 2025, 08:09 AM
'एक मिनट हुआ', विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी सोशल मीडिया पर हमेशा छाई रहती है। दोनों अपने जीवन से जुड़ी हर अहम जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को देते रहते हैं। विराट-अनुष्का ने एक बार फिर अपने फैंस को खुश होने का अवसर दिया है।

 

विराट ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पोस्ट में वह अनुष्का शर्मा के साथ दिख रहे हैं। लंदन में सर्दियों का मौसम है। विराट और अनुष्का दोनों गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। कोहली ब्लू और अनुष्का ग्रे ड्रेस में हैं। कैप्शन में विराट ने लिखा है...'एक मिनट हुआ'। तस्वीर में दोनों बेहद सहज और शांत दिख रहे हैं।

 

विराट की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में इस पावर कपल के लिए प्यार और प्रशंसा की बाढ़ ला दी है। अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन के लिए जाने जाने वाले, विराट और अनुष्का भारत के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल में से एक हैं।

 

विराट कोहली इस समय क्रिकेट से दूर हैं। वहीं, उनकी अभिनेत्री पत्नी फिल्मों से दूर हैं। दोनों फिलहाल अपने बच्चों के साथ लंदन में रह रहे हैं। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा मांगा गया फिटनेस टेस्ट भी उन्होंने लंदन में ही दिया था।

 

कोहली ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है। वनडे विश्व कप 2027 में भाग लेने के उद्देश्य से विराट वनडे क्रिकेट में अभी भी सक्रिय हैं।

 

विराट कोहली चैंपियस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा भी वनडे सीरीज में दिखेंगे। रोहित और विराट अपने करियर में संभवत: आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से वनडे क्रिकेट के इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को विशेष विदाई देने की योजना बनाई है।

 

 

 

 

 

 

 

Anushka SharmaVirat Kohlivirat anushka photoSocial Media ViralCelebrity Couplebollywood newsIndian cricket

Related posts

Loading...

More from author

Loading...