Virat Kohli आईपीएल 2026: विराट कोहली की फिटनेस के मुरीद हुए टिम डेविड

रायपुर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने विराट कोहली की कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ नाबाद 105 रनों की पारी की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा कि लोग इस बात की अहमियत नहीं समझते कि किसी मैच को फिनिश करने के लिए कितनी फिटनेस की जरूरत होती है।

आरसीबी द्वारा जारी एक बयान में डेविड ने कहा, "उन्हें खेलते देखना हम सभी के लिए खुशी की बात है। हमें 2 अंक की जरूरत थी और जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य का पीछा किया, वह बेहतरीन प्रदर्शन था। वहां काफी गर्मी थी, और वे पूरे मैदान में दौड़ रहे थे, फिर भी पूरी पारी के दौरान बल्लेबाजी करते रहे। लोग इस बात की अहमियत नहीं समझते कि किसी मैच को फिनिश करने के लिए कितनी फिटनेस की जरूरत होती है।"

आरसीबी के मेंटर और बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने टिम डेविड की बात का समर्थन करते हुए कहा, "हम सभी को उन्हें ऐसे खेलते देखने की आदत हो गई है। कभी-कभी हमें यह एहसास ही नहीं होता कि वह जो करते हैं, वह असल में कितना खास है। इस पारी के दौरान उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था। उन्होंने जो शॉट्स खेले, वे बहुत ही आत्मविश्वास से भरे थे, और उन्हें ठीक-ठीक पता था कि टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करना है। काश, लोगों को यह भी पता चल पाता कि 'स्ट्रेटेजिक टाइमआउट' के दौरान वे किस तरह बात करते हैं। उन्हें क्या करना है, इस बारे में वे बहुत ही स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरे होते हैं।"

केकेआर के खिलाफ बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली लगातार 2 बार शून्य पर आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और 193 रन के चेज में 105 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को 2 अंक दिलाया और अंकतालिका में पहले स्थान पर ले गए। कोहली ने 60 गेंदों पर 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 105 रनों की बेहतरीन पारी खेली। आईपीएल में उनका यह 9वां शतक था।

कोहली इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। यह उनका 279वां मैच था। इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 14,000 रन भी पूरे कर लिए। अपनी शतकीय पारी के दौरान कोहली ने आईपीएल के किसी एक सीजन में 12वीं बार 400 रन भी पूरे किए, और एक ओपनर के तौर पर 6000 आईपीएल रन भी पूरे कर लिए।

--आईएएनएस