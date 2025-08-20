Vijayawada Sunrisers Vs Amaravati Royal: विजयवाड़ा की तीसरी जीत, अमरावती रॉयल्स को नौ विकेट से रौंदा

नई दिल्ली: विजयवाड़ा सनशाइनर्स ने मंगलवार को आंध्र प्रीमियर लीग 2025 के 21वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने विशाखापत्तनम में अमरावती रॉयल्स को नौ विकेट से रौंदा।

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी अमरावती रॉयल्स की टीम 19.5 ओवरों में 138 रन पर सिमट गई। टीम महज दो रन पर मान्याला प्रणीत (2) का विकेट गंवा चुकी थी।

इसके बाद यारा संदीप ने सीराम वेंकट राहुल (4) के साथ दूसरे विकेट के लिए 25 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

यारा संदीप ने 39 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, जिसमें एक छक्का और छह चौके शामिल रहे। इनके अलावा अकुला विजय ने 17, जबकि कार्तिक रमन ने नाबाद 19 रन बनाए।

विपक्षी टीम की ओर से साई वेंकट सुमित ने 29 रन देकर सर्वाधिक चार विकेट झटके, जबकि यदला वासु और पृथ्वी राज ने दो-दो विकेट चटकाए।

इसके जवाब में सलामी बल्लेबाजों ने विजयवाड़ा सनशाइनर्स को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 11 ओवरों में 121 रन की साझेदारी की। कप्तान अश्विन हेब्बर 38 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें सात छक्के और छह चौके शामिल थे।

इसके बाद मुन्नांगी अभिनव ने ममीदी वामसी कृष्णा के साथ मोर्चा संभाला और जीत के लिए जरूरी शेष रन बनाए।

मुन्नांगी अभिनव 35 गेंदों में दो छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 45 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कृष्णा ने नाबाद आठ रन की पारी खेली। विपक्षी टीम के लिए इकलौता विकेट कार्तिक रमन ने अपने नाम किया।

विजयवाड़ा सनशाइनर्स छह में से तीन मुकाबले जीतकर अंकतालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने शुरुआती दो मैच जीते थे, जिसके बाद उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम का एक मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था।

दूसरी ओर, अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी अमरावती रॉयल्स ने छह में से पांच मुकाबले जीते हैं। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है।