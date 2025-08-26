खेल

Venus Williams US Open 2025 : कैरोलिना मुचोवा से हारकर वीनस विलियम्स का सफर समाप्त

Aug 26, 2025, 11:19 AM
न्यूयॉर्क:  दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स का यूएस ओपन 2025 का सफर निराशाजनक तरीके से समाप्त हो गया। वीनस को कैरोलिना मुचोवा के खिलाफ तीन लगातार सेटों में हार का सामना करना पड़ा।

11वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा ने वीनस विलियम्स को 6-3, 2-6, 6-1 से हराया। सात बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वीनस विलियम्स के सामने 2 घंटे तक चले मुकाबले में कमजोर साबित हुई।

शुरुआती गेम में वीनस की सर्विस टूट गई और वह जल्दी ही 0-2 से पीछे हो गईं। उन्हें अपने दूसरे सर्विस गेम में तीन ब्रेक पॉइंट का सामना करना पड़ा, जिससे शुरुआत में ही डबल ब्रेक से पिछड़ने का खतरा था। लेकिन उन्होंने तीनों बचा लिए और लगातार तीन गेम जीतकर 3-2 की बढ़त बना ली, लेकिन अगले चार गेम हारकर पहला सेट हार गईं। उन्होंने पहले गेम में सात डबल फॉल्ट किए।

दूसरे सेट में उन्होंने शुरुआती गेम में मुचोवा की सर्विस तोड़ी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 10 विनर लगाए और सिर्फ पांच अनफोर्स्ड एरर किए और खुद को सिर्फ एक डबल फॉल्ट तक सीमित रखा। तीसरे सेट में वीनस की लय कमजोर पड़ गई, जिससे मुचोवा ने नियंत्रण हासिल कर लिया और जीत पक्की कर ली।

वीनस विलियम्स लगातार चौथी बार यूएस ओपन में पहले दौर से ही बाहर हुई हैं।

मुचोवा के खिलाफ वह अपना 101वां यूएस ओपन एकल मैच खेल रही थी, जिसमें से उन्होंने 79 जीते हैं—यह संख्या केवल सेरेना, क्रिस एवर्ट और मार्टिना नवरातिलोवा से बेहतर है।

वीनस विलियम्स ने 1997 में 17 साल की उम्र में पहली बार यूएस ओपन खेला था। पहली बार में ही उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था। 2000 और 2001 में वह यूएस ओपन महिला एकल की विजेता रही थीं।

45 साल की उम्र में यूएस ओपन इतिहास में एकल मैच खेलने वाली वीनस तीसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं।

 

