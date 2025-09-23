Venkatesh Prasad Puri Visit : पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने पुरी श्री मंदिर में किया 30 लाख रुपये का दान

पुरी: भारत के पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद पुरी श्री मंदिर पहुंचे। वर्तमान में केनरा बैंक में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत प्रसाद ने बैंक की ओर से मंदिर प्रशासन को 30 लाख रुपये का दान दिया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर प्रशासन को अपने हस्ताक्षर वाला एक क्रिकेट बैट और गेंद भी भेंट की।

कोच और पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर में आना और महाप्रभु के दर्शन करना एक बड़ा सौभाग्य है। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के समृद्ध इतिहास और परंपराओं की प्रशंसा की।

वेंकटेश प्रसाद ने आईएएनएस से कहा, "यहां आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने इस मंदिर को लेकर बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। यह सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन स्थल है। मैंने क्रिकेट के मैदान पर जितना भी योगदान दिया, वह सभी भगवान की कृपा से है। मुझे पुरी आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके बेहद खुशी महसूस हुई है।"

भगवान जगन्नाथ को समर्पित पुरी श्री मंदिर अपनी रथ यात्रा और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मंदिर की स्थापत्य कला मन को मोह लेने वाली है।

भारतीय क्रिकेट में एक उल्लेखनीय हस्ती के रूप में वेंकटेश प्रसाद का करियर शानदार रहा है, जो उनकी गेंदबाजी कौशल और खेल में योगदान के लिए जाना जाता है।

वेंकटेश प्रसाद के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने भारत की ओर से 33 टेस्ट मुकाबलों में 96 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान 7 बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए। वहीं, 161 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 196 विकेट निकाले।

वेंकटेश प्रसाद ने अपने करियर में 123 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले, जिसमें 361 विकेट हासिल किए, जबकि 236 लिस्ट-ए मैचों में उन्होंने 295 शिकार किए।