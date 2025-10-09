विव रिचर्ड्स ने 'गोल्फ डे' पर वेस्टइंडीज क्रिकेट के दिग्गजों का नेतृत्व किया

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रहे विव रिचर्ड्स ने बुधवार को नई दिल्ली में क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) द्वारा आयोजित अपने पहले गोल्फ डे में क्रिकेट के दिग्गजों और खेल जगत की हस्तियों के एक विशिष्ट समूह का नेतृत्व किया।

विव रिचर्ड्स के साथ ब्रायन लारा और रिची रिचर्डसन के साथ ही मौजूदा टीम के कप्तान रोस्टन चेज और शाई होप मौजूद थे। इस आयोजन ने विभिन्न खेल विधाओं के दिग्गजों और नेताओं को सीमाओं से परे जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया।

यह पहल अंतरराष्ट्रीय दर्शकों से जुड़ने और विभिन्न खेलों में सहयोग को बढ़ावा देने के क्रिकेट वेस्टइंडीज के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जो दर्शाता है कि कैसे क्रिकेट के मूल टीम वर्क, लचीलापन और सम्मान स्वाभाविक रूप से खेल के अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकते हैं।

क्रिकेट वेस्टइंडीज के सीईओ क्रिस डेहरिंग ने कहा, "क्रिकेट वेस्टइंडीज हमेशा से खेल के महान संस्थानों में से एक रहा है, जो हमारे खिलाड़ियों और प्रशंसकों के गौरव, विरासत और बेजोड़ भावना पर आधारित है। आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान खेल के लिए गहरे वैश्विक संबंध और नए अवसर बनाकर उस विरासत को और मजबूत करने पर है। दिल्ली में आयोजित यह गोल्फ दिवस कार्यक्रम इसी दिशा में एक रोमांचक कदम है। हम अपने दीर्घकालिक साझेदारों, टीसीएम स्पोर्ट्स के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे विजन में निरंतर विश्वास बनाए रखा और इस तरह की पहल को संभव बनाने में हमारी मदद की।"

शाई होप ने कहा, "उन लोगों के साथ समय बिताना अद्भुत है जिनकी कहानियों ने वेस्टइंडीज क्रिकेट को आकार दिया। उनके साथ रहकर आप कुछ नया सीखते हैं।"

आईजीपीएल के सीईओ उत्तम मुंडी ने कहा, "क्रिकेट वेस्टइंडीज और टीसीएम स्पोर्ट्स के साथ मिलकर आईजीपीएल का अनुभव कैरिबियन में लाने पर हमें बेहद खुशी है। यह आयोजन सिर्फ एक गोल्फ दिवस से कहीं बढ़कर है। यह संस्कृतियों के मेल, उत्कृष्टता का जश्न मनाने और गोल्फ को एक ऐसे खेल के रूप में बढ़ावा देने के बारे में है जो सभी क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है।"

--आईएएनएस

पीएके