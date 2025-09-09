खेल

विधायक परगट सिंह की अपील, पंजाब के गांव को गोद लें एशिया कप विजेता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 09, 2025, 03:06 AM

जालंधर, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम किया है। इस जीत पर पूर्व ओलंपियन और कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्ल्ड कप और अन्य टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम बढ़िया प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ हॉकी खिलाड़ियों से एक-एक गांव गोद लेकर लोगों की मदद करने की अपील की है।

परगट सिंह ने कहा, "भारतीय हॉकी टीम में शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। एशिया कप जीतने से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होंगे। मैं खिलाड़ियों से अपील करूंगा कि वह पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए एक-एक गांव को गोद लेकर लोगों की सहायता करें। गांव के किसानों की जमीन को बेहतर बनाना है, तो उन्हें सब्जियों के बीज, खाद और सब्जियों को बचाने के लिए कीटनाशक देने होंगे।"

देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को पंजाब के लिए फंड जल्द जारी करना चाहिए। पंजाब इस समय बेहद खराब हालात से जूझ रहा है। केंद्र सरकार को जल्द पंजाब के लिए फंड जारी करना चाहिए।"

वहीं, पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह की मां मनजीत कौर ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप जीतकर देश का नाम रोशन किया। आगामी वर्ल्ड कप में भी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी एकजुट होकर परिवार सहित बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाएंगे और पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे।

पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने एशिया कप 2025 की जीत पंजाब के लोगों को समर्पित की है।

मनप्रीत ने कहा, "मैं ये जीत पंजाब के लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, जो अकल्पनीय शक्ति के साथ विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहे हैं। यह जीत हर उस पीड़ित को समर्पित है, जो अपना जीवन फिर से जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह जीत उन स्वयंसेवकों को समर्पित है, जो जरूरतमंदों को बचाने, उनकी मदद करने और उनके पुनर्वास के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। आपका जज्बा ही हमारी सच्ची प्रेरणा है।"

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...