विदित और बेंजामिन 'ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026' के फाइनल प्लेऑफ में पहुंचे

मुंबई, 26 मई (आईएएनएस)। भारतीय ग्रैंडमास्टर (जीएम) और दो बार के ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, विदित गुजराती और डच ग्रैंडमास्टर बेंजामिन बोक ने मुंबई में होने वाले 'इंडिया राइजिंग: रोड टू ईडब्ल्यूसी चेस एलएएन फाइनल्स' के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यह क्वालिफिकेशन एक जोरदार 'क्लोज्ड प्लेऑफ' राउंड के बाद मिला, जिसमें प्रतिस्पर्धी शतरंज के कुछ सबसे बड़े नामों ने हिस्सा लिया था।

मुंबई में होने वाले ये एलएएन फाइनल्स तय करेंगे कि कौन-सा खिलाड़ी पेरिस में होने वाले 'ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026' के फाइनल राउंड में आगे बढ़ेगा। इनमें भारत और विदेश के टॉप जीएम ने 'नॉकआउट फॉर्मेट' में मुकाबला किया, जबकि इससे पहले वे 'स्विस-फॉर्मेट' क्वालीफायर से गुजर चुके थे।

एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट, गुजराती ने क्वार्टरफाइनल में उभरते हुए भारतीय ग्रैंडमास्टर एम. प्रनेश को और सेमीफाइनल में रौनक साधवानी को हराकर एलएएन फाइनल्स में अपनी जगह पक्की की। दूसरी तरफ, बेंजामिन बोक ने एक कड़े मुकाबले वाले ब्रैकेट में कार्तिकेयन मुरली और वर्ल्ड नंबर-11 अर्जुन एरिगैसी को हराकर आगे जगह बनाई।

इस ऐतिहासिक जीत के बाद विदित गुजराती ने कहा, "स्विस राउंड बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हर राउंड में ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से लड़ रहा हूं। इस तरह के फॉर्मेट आपकी निरंतरता, तैयारी और लंबे समय तक मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की क्षमता की असली परीक्षा लेते हैं। इतने मजबूत खिलाड़ियों के बीच से एलएएन फाइनल्स के लिए क्वालीफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुंबई के खिलाड़ी के तौर पर, मैं अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। 'इंडिया राइजिंग' को और भी रोमांचक बनाने वाली बात यह है कि यह भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल रहा है, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी शतरंज को तेज़ी से बढ़ते हुए ई-स्पोर्ट्स की दुनिया से जोड़ रहा है।"

'इंडिया राइजिंग: रोड टू ईडब्ल्यूसी' एक पहल है जिसे जियोब्लास्ट और ई-स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने मिलकर शुरू किया है। इसका मकसद भारतीय शतरंज और ई-स्पोर्ट्स के हुनरमंद खिलाड़ियों को वैश्विक ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप से जोड़कर उनके लिए आगे बढ़ने के प्रतिस्पर्धी रास्ते तैयार करना है। प्लेऑफ के बाद नौ-राउंड का स्विस-फॉर्मेट क्वालीफाइंग चरण हुआ, जिसमें भारत के जाने-माने जीएम शामिल थे - अर्जुन एरिगैसी, विदित गुजराती, रौनक साधवानी, कार्तिकेयन मुरली, दिव्या देशमुख, वी प्रणव, एम प्रणेश, प्रणव आनंद, और अरविंद चिदंबरम। अरविंद चिदंबरम पहले ही ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए पहले भारतीय ग्रैंडमास्टर के तौर पर क्वालीफाई कर चुके हैं।

मुंबई में होने वाले इंडिया राइजिंग एलएएन फाइनल्स से उस खिलाड़ी का फैसला होगा, जो पेरिस में होने वाले ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल चरण में आगे बढ़ेगा। वहां, प्रतियोगी कुल 1.5 मिलियन डॉलर के प्राइज पूल में से अपना हिस्सा पाने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे।

--आईएएनएस

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