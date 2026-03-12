वॉटसन-रसेल का कोचिंग स्टाफ में होना वरदान से कम नहीं: रमनदीप सिंह

नई दिल्ली, 12 मार्च (आईएएनएस)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के ऑलराउंडर रमनदीप सिंह ने कहा कि आईपीएल 2026 के लिए फ्रेंचाइजी के कोचिंग सेटअप में शेन वॉटसन और आंद्रे रसेल के साथ काम करना किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इन महान ऑलराउंडरों से जितना हो सके, उतना सीखना चाहते हैं।

वॉटसन केकेआर में सहायक कोच के तौर पर शामिल हुए हैं, जबकि रसेल पावर कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। गुरुवार को फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में रमनदीप ने कहा, "डगआउट में वॉटसन का होना किसी वरदान से कम नहीं है। मैं इसका पूरा फायदा उठाना चाहता हूं और उनसे जितना हो सके, उतना सीखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं टीम के लिए मैच के अहम और निर्णायक पलों में उनकी सफलता को दोहरा पाऊंगा।"

28 साल के रमनदीप 2024 में केकेआर से जुड़े थे और वह तीसरी बार चैंपियन बनने पर टीम का हिस्सा रहे थे। केकेआर की ओर से खेलते हुए रमनदीप 167 के स्ट्राइक रेट से 172 रन बना चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 6 विकेट भी अपने नाम किए हैं। 2025 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी रमनदीप का प्रदर्शन शानदार प्रदर्शन रहा था और उन्होंने अपने राज्य पंजाब के लिए 10 मैचों में 195 के स्ट्राइक रेट से 209 रन बनाए और 9 विकेट झटके। उन्होंने आगे कहा, "इस साल के लिए मेरी अप्रोच पूरी तरह से स्थिति पर आधारित है। जब भी मैं बल्लेबाजी करने उतर रहा हूं, तो मैं संभावित स्थितियों को समझने पर काम कर रहा हूं। मैं यह भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिच में क्या बदलाव आ रहे हैं और उसी के हिसाब से सही शॉट खेल रहा हूं।"

भारत के लिए 2 टी20 मैच खेल चुके रमनदीप ने कहा कि वह इस सीजन में गेंद से भी योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, "अगर मौका मिला, तो मैं एक गेंदबाज के तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझमें एक ऑलराउंडर बनने की काबिलियत है। मैं मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि नतीजे भी अच्छे ही आएंगे।"

भारत के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर का प्रदर्शन पिछले सीजन निराशाजनक रहा था, और आईपीएल 2025 में टीम आठवें स्थान पर रही थी। आईपीएल 2026 में केकेआर अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगा। केकेआर के भरोसेमंद फिनिशर में से एक माने जाने वाले रमनदीप ने कहा कि उनका पूरा ध्यान अपनी मानसिक तैयारी और खेल में निरंतरता बनाए रखने पर है।

"यह एक ऐसी चीज है जिस पर मैं पिछले एक साल से काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि मैच की स्थिति के हिसाब से खेलना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य 'मैच-विनर' बनना है, और इसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग सोशल मीडिया या कहीं और मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मेरा एकमात्र ध्यान हर दिन अपने खेल और कौशल को बेहतर बनाने पर है।"

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी