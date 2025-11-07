खेल

विश्व विजेताओं का सम्मान : मुंबई ने किया राधा यादव को सम्मानित, सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलीं श्री चरणी

Nov 07, 2025, 04:08 PM

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर राधा यादव को पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की उपस्थिति में पोयसर जिमखाना में सम्मानित किया गया। वहीं, अमरावती में श्री चरणी और पूर्व कप्तान मिताली राज ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की।

सम्मान समारोह में राधा यादव ने कहा, "इस आयोजन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। सभी लड़कियों को वह करने दें, जो वे करना चाहती हैं। उन्हें पूरा सपोर्ट कीजिए।"

पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया, "राधा मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर रहती हैं। राधा के पिता ने साल 1992 में मेरे पहले चुनाव में मेरा समर्थन किया था। अब राधा को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते देखकर, मुझे उनके परिवार से भी ज्यादा खुशी हो रही है।"

दूसरी ओर, अमरावती में भारतीय क्रिकेटर श्री चरणी और पूर्व कप्तान मिताली राज ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश से मुलाकात की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री चरणी को भारत की महिला विश्व कप जीत पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने श्री चरणी से कहा कि महिला विश्व कप जीतकर उन्होंने भारतीय महिलाओं की शक्ति का परिचय दिया है। वह महिला एथलीट्स के लिए एक आदर्श बन गई हैं।

मुख्यमंत्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर श्री चरणी और पूर्व कप्तान मिताली राज के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "भारत को विजेता बनाने वालीं स्पिनर के साथ सेल्फी।"

नारा लोकेश ने 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय महिला क्रिकेट स्टार श्री चरणी और पूर्व कप्तान मिताली राज का अमरावती स्थित हमारे आवास पर स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं।"

श्री चरणी ने महिला विश्व कप 2025 में 9 मुकाबले खेलते हुए 27.64 की औसत के साथ 14 विकेट अपने नाम किए थे।

भारत ने नवी मुंबई में 7 नवंबर को खेले गए खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रन पर सिमट गई।

--आईएएनएस

आरएसजी

