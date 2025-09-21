विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत की पैरा-खेल क्रांति में मील का पत्थर : डब्ल्यूपीए प्रमुख

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। विश्व पैरा एथलेटिक्स (डब्ल्यूपीए) के प्रमुख पॉल फिट्जगेराल्ड का मानना ​​है कि 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाली नई दिल्ली पैरा-एथलेटिक्स के लिए देश के जुनून को बढ़ावा देगी और देश की पैरा-खेल क्रांति में एक और मील का पत्थर बनकर उभरेगी।

भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने अब तक के सबसे बड़े पैरा-खेल आयोजन, नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

यह आयोजन पैरा एथलेटिक्स के प्रति बढ़ते समर्थन और दर्शकों की संख्या को बढ़ाने की भारत की यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है। विश्व चैंपियन और पैरालंपिक पदक विजेताओं सहित 104 देशों के 2,200 से अधिक एथलीट और सहयोगी कर्मचारी 186 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजन है।

फिट्जगेराल्ड का मानना ​​है कि चैंपियनशिप भारतीय दर्शकों को आकर्षित करेगी, उन्हें देखने, भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी और पैरा खेलों, विशेष रूप से एथलेटिक्स के प्रति देश में जुनून को बढ़ाएगी।

फिट्जगेराल्ड ने शनिवार को साई मीडिया से कहा, "वैश्विक पैरा खेलों में मौजूदा गति के बीच, इस आयोजन की मेजबानी के लिए भारत का चयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले एक दशक में पैरा खेलों को पोषित और रूपांतरित किया है, न केवल प्रदर्शन में, बल्कि एथलीटों के समर्थन और समावेशिता की भावना में भी अविश्वसनीय प्रगति की है। यह वास्तव में भारत को इस स्तर की चैंपियनशिप के लिए आदर्श मेजबान बनाता है।"

उन्होंने कहा, "यहां पैरा एथलेटिक्स का विकास उल्लेखनीय है, जो दोहा 2015 विश्व चैंपियनशिप में दो रजत पदकों से लेकर पिछले साल कोबे में हुए विश्व चैंपियनशिप में छह स्वर्ण सहित 17 पदकों तक के सफर में दिखता है। यह प्रगति भारतीय पैरालंपिक समिति के अथक प्रयासों और न केवल बुनियादी ढांचे में, बल्कि समावेशिता के लिए बढ़ती मान्यता और समर्थन को बढ़ावा देने में किए गए निवेश को भी दर्शाती है।"

इससे पहले, नई दिल्ली 2025 के लोगो और शुभंकर 'विराज' के लॉन्च के अवसर पर, फिट्जगेराल्ड ने कहा, "नई दिल्ली 2025 अब तक की सबसे आकर्षक और समावेशी विश्व चैंपियनशिप में से एक बनने जा रही है। पीसीआई का विजन और भारत की ऊर्जा वाकई प्रेरणादायक है, और हम इस आयोजन को जीवंत होते देखने के लिए उत्सुक हैं।"

चैंपियनशिप से जुड़ी उम्मीदों पर उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य देश भर में पैरा खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह को और बढ़ाना है। इस तरह के बड़े आयोजन से दर्शकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, दर्शक जुड़ सकते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं, जिससे पैरा एथलेटिक्स देश भर में अधिक सुलभ और लोकप्रिय हो सकता है। भारत की विशाल युवा आबादी के साथ, यह चैंपियनशिप समावेशिता का संदेश फैलाने और अगली पीढ़ी के एथलीटों को प्रेरित करने का एक अवसर है।"

उन्होंने कहा, "यह प्रतिष्ठित चैंपियनशिप न केवल वैश्विक खेल मानचित्र पर भारत की स्थिति को ऊंचा करेगी, बल्कि देश के भीतर पैरालंपिक आंदोलन को भी गति देगी। यह एथलीटों को सशक्त बनाएगी, अवसरों का विस्तार करेगी और दुनिया को एक साथ आने, विचारों का आदान-प्रदान करने और भारतीय धरती पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।"

2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप से पहले, भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) पैरा एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का नवीनीकरण कर रही है। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक में इस्तेमाल की गई सतह के लिए जिम्मेदार कंपनी ने एक नया मोंडो ट्रैक बिछाया है, जिससे भारतीय एथलीटों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ट्रैकों से परिचित होने का एहसास होगा।

इन उन्नयनों में पैरा-फ्रेंडली जिम, स्टेडियम में सुगम्यता-केंद्रित नवीनीकरण और दो नए लॉन्ग जंप पिट भी शामिल हैं, जिनमें से एक विशेष रूप से पैरा एथलीटों के लिए डिजाइन किया गया है। ये सभी सुधार भारत में पैरा-स्पोर्ट्स के लिए एक नए अध्याय का संकेत देते हैं।

डब्ल्यूपीए प्रमुख फिट्जगेराल्ड ने प्रमुख खेल आयोजनों को एक अवसर और देश की खेल संस्कृति और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में एक महत्वपूर्ण निवेश बताया। उन्होंने कहा, "प्रमुख टूर्नामेंटों की मेजबानी बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ी परीक्षा है। जेएलएन स्टेडियम में मोंडो ट्रैक भारत द्वारा किया गया एक शानदार निवेश है, जिससे न केवल एथलीटों की इस पीढ़ी को लाभ होगा, बल्कि भविष्य के एथलीटों को भी प्रेरणा मिलेगी जो यहां विश्व स्तरीय प्रदर्शन देखेंगे।"

भारत में, पैरा-स्पोर्ट्स की लोकप्रियता और प्रदर्शन दोनों में वृद्धि देखी गई है। पहली बड़ी उपलब्धि टोक्यो 2020 पैरालंपिक में देखने को मिली, जहां भारत ने 19 पदकों (पांच स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य) के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह रिकॉर्ड पेरिस 2024 में तोड़ा गया, जहां भारत ने 29 पदकों (सात स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य) के साथ इतिहास का अपना सबसे सफल पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि का मतलब यह भी था कि भारत ने अपने पैरालंपिक इतिहास में 50 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया।

नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप एक ऐतिहासिक आयोजन है, जो पहली बार भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। विस्तारित प्रतियोगिता कार्यक्रम में 184 पदक स्पर्धाएं शामिल हैं, जो कोबे में पिछले संस्करण से 13 अधिक हैं, जिनमें पुरुषों के लिए 100, महिलाओं के लिए 83 और एक मिश्रित स्पर्धा शामिल है।

इस चैंपियनशिप को घर-घर तक पहुंचाने के लिए, पीसीआई ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती के साथ हाथ मिलाया है, जिसे 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है।

यह चैंपियनशिप भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगी, जो देश के पैरा-एथलीटों के कौशल, दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का जश्न मनाएगी और साथ ही आने वाली पीढ़ी को बड़े सपने देखने और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी।

