विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: प्रवीण ने कूल्हे की चोट के बावजूद ऊंची कूद में जीता कांस्य पदक

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। शनिवार शाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सबकी नजरें प्रवीण कुमार पर टिकी थीं। प्रवीण, जिन्होंने पहले भी कई बार देश को गौरवान्वित किया है, ने शनिवार को यहां अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन किया।

पुरुषों की ऊंची कूद टी64 में उनका रन-अप सबसे छोटा था। दौड़ने से पहले, उन्होंने उत्साही दर्शकों को शांत होने का इशारा किया ताकि वे बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें। वे हर तरह से एक मिशन पर थे। उन्होंने पूरे आयोजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उज्बेकिस्तान के तेमुरबेक गियाजोव ने 2.03 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। ग्रेट ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम-एडवर्ड्स ने 2.00 सेकंड के साथ रजत पदक जीता।

काउंटबैक में कांस्य पदक जीतने के बाद प्रवीण निराश दिखे और उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की, और उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, "मुझे कांस्य पदक तो मिल गया, लेकिन मैं अगली बार स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करूंगा। मेरे कूल्हे में चोट थी। मेरे कूल्हे के बीच में दर्द था। और इसी वजह से मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था।"

महिला क्लब थ्रो एफ51 में एकता भयान के रजत पदक ने स्थानीय समर्थकों का उत्साह बढ़ा दिया। उन्होंने 19.80 सेकंड के साथ सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

एकता अपने परिणाम से संतुष्ट दिखीं। उन्होंने कहा, "हां, एशियाई खेलों में मेरा प्रदर्शन 21 मीटर से ज्यादा था। मैंने विश्व चैंपियनशिप [कोबे 2024] में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन हां, मेरा प्रदर्शन ठीक-ठाक है और मैं इससे खुश हूं।"

अब सबका ध्यान रविवार को होने वाली 200 मीटर टी12 स्पर्धा के लिए सिमरन और पेरिस पैरालंपिक एफ41 भाला फेंक स्वर्ण विजेता नवदीप सिंह पर है। शनिवार को 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली सिमरन ने अपनी हीट में सभी प्रतियोगियों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में पहुंच गईं।

उन्होंने अपने गाइड उमर सैफी के साथ मिलकर इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (25.03 सेकंड) दर्ज किया। सिमरन के पति और कोच गजेंद्र सिंह ने कहा, "हम बेहद प्रेरित हैं, लेकिन अब हम अपने स्वर्ण पदक [100 मीटर] के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान अगले इवेंट पर है। हम किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं हैं। यह एक विश्व चैंपियनशिप है। हमें बस फिट रहना है। हमें खुद को हाइड्रेट रखना है और कल की गर्मी और फाइनल के लिए तैयार रहना है।"

शनिवार को भारत के लिए एक और पदक, सोमन राणा ने पुरुषों की शॉटपुट एफ57 स्पर्धा में रजत पदक जीता (शुरुआत में इसे कांस्य पदक दिया गया था, लेकिन थियागो पॉलिनो डॉस सैंटोस के 14.82 सेकंड के थ्रो के विरोध के बाद इसे रजत पदक में बदल दिया गया)। राणा के रजत पदक के साथ, भारत ने कोबे के कुल 17 पदकों को पीछे छोड़ दिया। नई दिल्ली में भारत का प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ है।

-आईएएनएस

पीएके