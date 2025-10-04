विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: निषाद कुमार और सिमरन ने जीता स्वर्ण पदक

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। जवाहल लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में चले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शुक्रवार को निषाद कुमार और सिमरन ने स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी47 और सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर टी12 स्पर्धा में स्वर्ण जीता।

भारत कुछ ही मिनटों के अंदर जीते गए दो स्वर्ण पदकों की बदौलत पदक तालिका में 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया। 12 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ ब्राजील पहले, 9 स्वर्ण, 16 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ चीन दूसरे स्थान पर हैं। पोलैंड 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

इससे पहले, प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर टी-36 स्पर्धा के फाइनल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और प्रदीप कुमार ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ-46 स्पर्धा के फाइनल में एक और कांस्य पदक जीता। भारत को अब तक 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक हासिल हो चुके हैं।

निषाद कुमार और सिमरन दोनों ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और शानदार प्रदर्शन करते हुए घरेलू दर्शकों का दिल जीत लिया। निषाद कुमार ने तुर्किये के अब्दुल्ला इल्गाज और तीन बार के गत विजेता रोडरिक टाउनसेंड (अमेरिका) को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

उन्होंने 2.18 मीटर की विश्व रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने तक एक भी निशान नहीं छोड़ा और अब्दुल्ला इल्गाज द्वारा 2.08 मीटर के यूरोपीय रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद एशियाई रिकॉर्ड भी हासिल किया। निषाद कुमार ने 2.12 मीटर की दूरी पार करके अच्छा प्रदर्शन किया और विश्व रिकॉर्ड धारक टाउनसेंड के केवल 2.03 मीटर की दूरी पार करने के बाद बाहर होने के बाद तुर्किये एथलीट पर दबाव बढ़ा दिया।

25 वर्षीय धावक सिमरन ने भी अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने शुक्रवार सुबह सेमीफाइनल में 12.08 सेकंड का समय निकाला था। गाइड उमर सैफी के साथ मिलकर उन्होंने पहली बार 12 सेकंड की बाधा को पार किया और फाइनल में 11.95 सेकंड में दौड़ पूरी की।

--आईएएनएस

पीएके