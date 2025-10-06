विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025: भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 6 स्वर्ण सहित जीते 22 पदक

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ​​रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न आयोजन में भारत ने 22 पदक (6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य) जीते और 10वें स्थान पर रहा।

22 पदकों के अलावा, भारतीय एथलीटों ने देश में पहली बार आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीन चैंपियनशिप रिकॉर्ड, सात एशियाई रिकॉर्ड भी बनाए और नौ बार चौथे स्थान पर रहे। 30 से अधिक व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए।

घरेलू टीम ने रविवार को महिलाओं की 100 मीटर टी12 स्पर्धा में सिमरन, महिलाओं की 100 मीटर टी35 स्पर्धा में प्रीति पाल और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा टी41 में नवदीप के रजत पदकों की बदौलत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा, पुरुषों की 200 मीटर टी44 स्पर्धा में संदीप ने भी कांस्य पदक जीता।

सिमरन ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए 24.46 सेकंड का एशियाई रिकॉर्ड बनाया, लेकिन यह केवल रजत पदक के लिए ही पर्याप्त था। वेनेजुएला की एलेजांद्रा पाओला पेरेज लोपेज, जो पहले स्थान पर रही थीं, को पुलिंग, स्लिंग-शॉटिंग और सहायता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके कारण सिमरन का पदक रजत पदक में बदल गया।

सिमरन एक स्वर्ण और एक रजत पदक के साथ चैंपियनशिप में भारतीय स्टार बनकर उभरीं, जबकि प्रीति पाल दूसरी घरेलू एथलीट थीं जिन्होंने दो पदक (एक रजत और एक कांस्य) जीते। भारत 2024 में छठे स्थान पर रहा था।

सिमरन के कांस्य पदक को जूरी कक्ष में रजत पदक में बदल दिया गया, वहीं महिलाओं की 100 मीटर टी35 फाइनल स्पर्धा को दोबारा आयोजित किया गया। प्रीति पाल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर रजत पदक जीता।

इस बीच, ब्राजील की महिला स्प्रिंटर्स जेरुसा गेबर (200 मीटर टी11) और क्लारा डी बैरोस दा सिल्वा (200 मीटर टी12) ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश को 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन की मजबूत बढ़त को पीछे छोड़ने में मदद की।

ब्राजील 15 स्वर्ण, 20 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 44 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। 13 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य पदकों के साथ चीन दूसरे स्थान पर रहा। ईरान 9 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नए बनाए गए मोंडो ट्रैक पर आयोजित कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौरान 35 विश्व रिकॉर्ड और 104 चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाए गए। 35 विश्व रिकॉर्ड पेरिस 2023 के बराबर और पिछले साल जापान के कोबे में हुए आयोजन से 14 अधिक हैं। 44 देशों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता, और 63 देशों ने कम से कम एक पदक जीता। चैंपियनशिप 27 सितंबर को शुरू हुई थी।

--आईएएनएस

पीएके