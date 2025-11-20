खेल

विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल: जैस्मीन और निखत जरीन सहित 15 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई

Nov 20, 2025, 06:01 AM

ग्रेटर नोएडा, 19 नवंबर (आईएएनएस)। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स का आयोजन ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में हो रहा है। देश के लिए आयोजन ऐतिहासिक साबित हो रहा है। स्वर्ण पदक के लिए होने वाले मुकाबलों में भारत के 15 मुक्केबाजों ने जगह बनाई है।

बुधवार को जैस्मीन लाम्बोरिया (57 किग्रा) और दो बार की पूर्व विश्व चैंपियन निखत जरीन (51 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीते।

जैस्मीन ने पूर्व एशियाई युवा चैंपियन, कजाकिस्तान की उल्जान सरसेनबेक के खिलाफ 5:0 से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद जैस्मीन फाइनल में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वू शिह-यी के खिलाफ उतरेंगी। निखत जरीन (51 किग्रा) ने उज्बेकिस्तान के गनीवा गुलसेवर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की।

सचिन सिवाच और हितेश गुलिया भी विजेताओं में शामिल थे।

सचिन (60 किग्रा) ने दिलशोद अब्दुमुरोदोव को हराया, जबकि हितेश (70 किग्रा) ने मुखमदअजीजबेक इस्माइलोव के खिलाफ जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।

दोपहर के सत्र में, पवन (55 किग्रा) ने इंग्लैंड के एलिस ट्रोब्रिज पर दो शानदार राउंड में 5-0 से जीत हासिल की। ​​जदुमणि सिंह (50 किग्रा) ने ऑस्ट्रेलिया के ओमर इजाज को हराया।

जुगनू (85 किग्रा) को हार का सामना करना पड़ा। नीरज फोगट (65 किग्रा) को भी ओलंपिक पदक विजेता चेन निएन-चिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सुमित (75 किग्रा) को पोलैंड के मिशल जार्लिंस्की से 4-1 से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

15 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं।

गुरुवार के खिताबी मुकाबलों में भारत-उज्बेकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें छह फाइनल होंगे जिनमें दोनों शक्तिशाली देशों के बीच सीधा मुकाबला होगा। अरुंधति का मुकाबला अजीजा जोकिरोवा से, नूपुर का मुकाबला सोतिम्बोएवा ओल्टिनोय से, मीनाक्षी का मुकाबला फोजिलोवा फरजोना से, नरेंद्र का मुकाबला नॉकआउट विशेषज्ञ खलीमजोन मामासोलिएव से होगा। जदुमणि और पवन का सामना क्रमशः असिलबेक जलीलोव और समंदर ओलिमोव से होगा।

अन्य फाइनल मुकाबलों में प्रीति का सामना इटली की सिरिन चार्राबी से, परवीन का जापान की अयाका तागुची से और पूजा का सामना पोलैंड की मौजूदा विश्व चैंपियन अगाता काज्मार्स्का से होगा। पुरुष वर्ग में अंकुश फंगल का मुकाबला इंग्लैंड के शिट्टू ओलादिमेजी से होगा, जबकि अभिनाश जामवाल का सामना जापान के अनुभवी शियोन निशियामा से होगा।

--आईएएनएस

पीएके

