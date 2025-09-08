खेल

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप : लक्ष्य चाहर ने इयाश को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया

Sep 08, 2025, 03:57 AM
लिवरपूल, 7 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के लक्ष्य चाहर ने रविवार को लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग में जॉर्डन के हुसैन इयाश को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया।

लक्ष्य ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक तरीके से की, लेकिन जॉर्डन के खिलाड़ी ने दूसरे राउंड में अंतर कम करने में कामयाबी हासिल की। ​​हालांकि, तीसरे राउंड में भारतीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 5-0 से जीत हासिल की।

इससे पहले, पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग में पवन बर्तवाल का अभियान उज्बेकिस्तान के मिर्जाखालोलोव मिराजिजबेक के खिलाफ 0-5 से हारकर समाप्त हो गया।

शनिवार को, निखत जरीन ने महिलाओं के 51 किग्रा भार वर्ग के पहले दौर में शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

29 वर्षीय मुक्केबाज, जो पहले दो बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, ने इस साल किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने पहले मिनट से ही अमेरिका की जेनिफर लोजानो पर दबदबा बनाते हुए 5-0 से जीत हासिल की।

हालांकि, शनिवार को अन्य दो भारतीयों के लिए प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा।

टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग के दूसरे दौर में तुर्की की बुसरा इसिलदार से 0:5 से हार गईं, जबकि हितेश गुलिया पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग में नीदरलैंड के फिन रॉबर्ट बोस से 1:4 से हार गए।

भारत ने मुक्केबाजी के लिए हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित हो रही पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है।

रविवार को शाम के सत्र में तीन और मुक्केबाज मैदान में उतरेंगे, जिनमें जैस्मीन (महिला 57 किग्रा) का सामना ब्राजील की जुसीलेन सेर्केरा रोमेउ से, सनामाचा चानू (महिला 70 किग्रा) का सामना कजाकिस्तान की नताल्या बोगदानोवा से और अभिनाश जामवाल (पुरुष 65 किग्रा) का मुकाबला मेक्सिको के ह्यूगो बैरन से होगा।

