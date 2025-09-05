विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025: लवलीना, पूजा समेत 10 भारतीय मुक्केबाजों को पहले दौर में बाई मिलेगी

लिवरपूल, 4 सितंबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन के लिवरपूल में गुरुवार से शुरू हो रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल को अच्छा ड्रॉ मिला है। पुरुष वर्ग में पदक के दावेदार हितेश गुलिया ( 70 किग्रा), अभिनाश जामवाल ( 65 किग्रा) और महिला वर्ग में निकहत जरीन (51 किग्रा) और लवलीना बोरगोहेन (70 किग्रा) प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में मुश्किल प्रतिद्वंद्वियों से बचेंगे।

गुलिया, जामवाल और लवलीना को शुरुआती दौर में बाई मिली है। निखत जरीन का सामना अमेरिका की जेनिफर लोजाना से होगा।

20 सदस्यीय भारतीय दल का ध्यान विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप में मजबूत प्रदर्शन करने पर केंद्रित है।

निखत और लवलीना दोनों ने इस साल कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं खेली है, लेकिन घरेलू सर्किट में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और ट्रायल्स में अपना दबदबा बनाया।

भारतीय मुक्केबाजों ने ब्राजील और कजाकिस्तान में आयोजित दो विश्व मुक्केबाजी कप प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और चार स्वर्ण सहित कुल 17 पदक जीते हैं।

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पहली बार होगी जब पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित की जाएंगी और 68 राष्ट्रीय महासंघों के 544 से अधिक मुक्केबाज 20 भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

भारत के लिए पदक की दौड़ में शामिल अन्य मुक्केबाजों में, साक्षी (महिला 54 किग्रा) अपने अभियान की शुरुआत यूक्रेन की विक्टोरिया शेक्यूल के खिलाफ करेंगी। जैस्मीन लाम्बोरिया (महिला 57 किग्रा) अगर पहले दौर में यूक्रेन की डारिया-ओल्हा हुतारिना को हरा देती हैं, तो दूसरे दौर में उनका सामना ब्राजील की उभरती हुई स्टार मुक्केबाज जुसीलेन सेर्केरा रोमेउ के खिलाफ होगा।

जैस्मीन ने अस्ताना में हुए विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में रोमेउ को हराया था और लिवरपूल में भी वह इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए आश्वस्त होंगी।

हितेश और अभिनाश को ड्रॉ के अलग-अलग हिस्सों में रखा गया है, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदियों, क्रमशः केनन ओलिवेरा और यूरी फाल्काओ (दोनों ब्राजील से) से अलग हैं और अपने-अपने भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

प्रतियोगिता के पहले दिन चार भारतीय मुक्केबाज भाग लेंगे। पवन बर्तवाल (पुरुष 55 किग्रा) ब्राजील के माइकल डगलस ट्रिनडाडे के खिलाफ भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि साक्षी (महिला 54 किग्रा), अनुभवी खिलाड़ी सनमाचा चानू (महिला 70 किग्रा) और हर्ष चौधरी (पुरुष 90 किग्रा) शाम के सत्र में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

भारतीय खिलाड़ियों के पहले दौर के मुकाबले

महिला

48 किग्रा – मीनाक्षी हुड्डा बनाम बाई

51 किग्रा – निकहत जरीन बनाम जेनिफर लोजाना (अमेरिका)

54 किग्रा – साक्षी बनाम विक्टोरिया शकील (यूकेआर)

57 किग्रा – जैस्मीन लैम्बोरिया बनाम डारिया-ओल्हा हुतारिना (यूकेआर) अगले दौर में ब्राजीलियाई जुसीलेन सेर्केइरा रोमेउ

60 किग्रा – संजू खत्री बनाम अनेता रायगेल्स्का (पोलैंड)

65 किग्रा – नीरज फोगट बनाम क्रिस्टा कोवलैनेन (फिनलैंड)

70 किग्रा – सनमाचा चानू बनाम डिट्टे फ्रॉस्टहोम (डेनमार्क)

75 किग्रा – लवलीना बोरगोहेन बनाम बाई

80 किग्रा – पूजा रानी बनाम बाई

80+ किग्रा – नुपुर श्योराण बनाम बाई

पुरुष

50 किग्रा – जदुमणि सिंह मंदेंगबाम बनाम बाई

55 किग्रा – पवन बर्तवाल बनाम माइकल डगलस दा सिल्वा ट्रिनडे

60 किग्रा - सचिन सिवाच जूनियर बनाम अलविदा

65 किग्रा - अभिनाश जामवाल बनाम अलविदा

70 किग्रा - हितेश गुलिया बनाम अलविदा

75 किग्रा - सुमित कुंडू बनाम मोहम्मद अलहुसियन (जेओआर)

80 किग्रा - लक्ष्य चाहर बनाम अलविदा

85 किग्रा - जुगनू अहलावत बनाम अलविदा

90 किग्रा - हर्ष चौधरी बनाम एडम तूतक (पीओएल)

90+किग्रा - नरेंद्र बेरवाल बनाम मार्टिन मैक्डोनाघ (आईआरएल)

