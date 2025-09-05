खेल

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 : कड़े मुकाबले में पवन बर्तवाल ने ट्रिनडेड पर जीत दर्ज की

Sep 05, 2025, 08:13 AM

लिवरपूल, 4 सितंबर (आईएएनएस)। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का अभियान जीत के साथ शुरुआत हुआ है। ब्रिटेन के लिवरपूल में पुरुषों की 55 किलोग्राम भारवर्ग में पवन बर्तवाल ने पेरिस ओलंपियन ब्राजील के माइकल डगलस ट्रिनडेड को हराया।

पवन बर्तवाल ने तीसरे और अंतिम राउंड में दबाव में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए ब्राजीलियाई प्रतिद्वंद्वी को कड़ी टक्कर दी और पहला राउंड 3:2 से जीत लिया।

पहले दो राउंड के बाद दोनों मुक्केबाज बराबरी पर थे। दूसरे राउंड में ट्रिनडेड ने बर्तवाल की बढ़त को कम कर दिया।

भारत ने हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी नियामक संस्था, विश्व मुक्केबाजी परिषद के तत्वावधान में आयोजित हो रही इस पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और विश्व मुक्केबाजी में अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रदर्शित किया है।

तीन अन्य भारतीय साक्षी (54 किग्रा), सनमाचा चानू (70 किग्रा), और हर्ष चौधरी (90 किग्रा) शाम के सत्र में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

इस बीच, पदक के दावेदार हितेश गुलिया ( 70 किग्रा), अभिनाश जामवाल (65 किग्रा), निखत जरीन ( 51 किग्रा) और लवलीना बोरगोहेन (70 किग्रा) सहित 10 भारतीय मुक्केबाजों को अच्छा ड्रॉ मिला है, जो प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में मुश्किल प्रतिद्वंद्वियों से बचेंगे।

गुलिया, जामवाल और लवलीना को शुरुआती दौर में बाई मिली है, जबकि निखत जरीन का सामना अमेरिका की जेनिफर लोजाना से होगा।

20 सदस्यीय भारतीय दल का ध्यान हाल में गठित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी शासी निकाय, विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप में मजबूत प्रदर्शन करने पर केंद्रित है। पूर्व विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता निखत, लवलीना की वापसी से इसकी संभावनाएं बढ़ी है। निखत जरीन और लवलीना लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। भारतीय दल को इन दोनों से पदक की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीएके/

