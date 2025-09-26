विश्व कप वॉर्मअप मैच : भारत ए से हारी न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम

बेंगलुरु, 25 सितंबर (आईएएनएस)। शेफाली वर्मा और ममता मदिवाला के अर्धशतकों की बदौलत भारत ए ने गुरुवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) ग्राउंड 2 पर महिला वनडे विश्व कप अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए इसाबेला गेज के नाबाद 101 रनों की पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 273 रन बनाए थे। बारिश के कारण डीएलएस पद्धति के मुताबिक भारत ए टीम को 40 ओवर में 224 का लक्ष्य दिया गया। शेफाली वर्मा की दमदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 3 गेंद पहले 4 विकेट से हरा दिया।

विश्व कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने में असफल रहीं शेफाली ने 49 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 70 रनों की पारी खेली। शेफाली के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ममता ने 60 गेंदों में छह चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 56 रन की पारी खेली। ऑलराउंडर मिन्नू मणि ने 53 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 39 रन बनाए। भारतीय टीम ने 39.3 ओवर में 226 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता।

न्यूजीलैंड के लिए सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी विकेटकीपर बल्लेबाज इसाबेला गेज ने 100 गेंद पर 15 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 101 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा कप्तान सोफी डिवाइन ने 34, जेस केर ने 36 रन बनाए थे। भारत ए की ओर से तेज गेंदबाज सयाली सतघरे ने 45 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि मिन्नू, तितास साधु, साइमा ठाकोर, प्रिया मिश्रा, तनुजा कंवर और प्रेमा रावत ने एक-एक विकेट लिया।

न्यूजीलैंड शनिवार को इसी मैदान पर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुख्य भारतीय टीम के खिलाफ अपना दूसरा अभ्यास मैच खेलने से पहले इस मैच की अपनी गलतियों को सुधारना चाहेगी।

