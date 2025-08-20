विश्व कप से पहले श्रीलंका का दौरा करेगा इंग्लैंड, वनडे-टी20 सीरीज में होंगे कुल 6 मुकाबले

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 में टी20 विश्व कप का आयोजन होना है। विश्व कप से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा करेगी।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। वनडे सीरीज 22 से 27 जनवरी, जबकि टी20 सीरीज 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच खेली जाएगी।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बताया कि समय आने पर श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) मैचों के आयोजन स्थल की पुष्टि करेगा।

टी20 विश्व कप 2026 से पहले श्रीलंका में खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज इंग्लैंड के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। इंग्लैंड को श्रीलंका में खेली गई सीरीज के अनुभव का लाभ टी20 विश्व कप में मिल सकता है।

इंग्लैंड ने सात साल पहले 2018 में वनडे और टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया था। तब इंग्लैंड ने वनडे सीरीज 3-1 से जीती थी, जबकि 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर रही थी। दोनों टीमें आखिरी बार 2022 विश्व कप के दौरान टी20 मैच में भिड़ीं, जिसमें इंग्लैंड विजेता रही थी।

इंग्लैंड 2010 और 2022 में टी20 विश्व कप जीत चुका है। 2010 में इंग्लैंड ने पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में पहला, जबकि 2022 में जोस बटलर की कप्तानी में दूसरा टी20 विश्व कप जीता था। 2024 टी20 विश्व कप इंग्लैंड का सफर सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के साथ समाप्त हो गया था। नए कप्तान हैरी ब्रूक के साथ इंग्लैंड अपने तीसरे टी20 विश्व कप को जीतने की रणनीति पर काम कर रहा है।

इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम:

पहला वनडे: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 22 जनवरी, 2026

दूसरा वनडे: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 24 जनवरी, 2026

तीसरा वनडे: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 27 जनवरी, 2026

पहला टी20 मैच: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 30 जनवरी, 2026

दूसरा टी20 मैच: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 1 फरवरी, 2026

तीसरा टी20 मैच: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 3 फरवरी, 2026

--आईएएनएस

पीएके/आरएसजी