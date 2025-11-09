खेल

विश्व कप का श्रेय पैसे और लोकप्रियता के बिना खेलने वाली क्रिकेटरों को भी जाता है: राधा यादव

Nov 09, 2025, 04:51 PM

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। भारतीय महिला टीम का यह पहला विश्व कप है। टीम इंडिया की सदस्य रहीं राधा यादव ने जीत का श्रेय भारतीय टीम से जुड़े हर सदस्य को दिया है। उन्होंने पूर्व महिला क्रिकेटरों को भी इस जीत के लिए श्रेय दिया और कहा कि अगर उन लोगों ने शुरुआत नहीं की होती तो शायद हम विश्व कप नहीं जीत पाते।

आईएएनएस से विशेष बातचीत करते हुए राधा यादव ने कहा, "हमने लंबे समय से कड़ी मेहनत की है। ईश्वर के आशीर्वाद से विश्व कप जीतकर काफी अच्छा लग रहा है। विश्व कप जीतने वाली रात हम सो नहीं पाए। पूरी रात पार्टी और डांस चलता रहा। सुबह में जिस तरह लोग हमें देख कर प्रतिक्रिया दे रहे थे और खुश हो रहे थे। उसे देख हम भी बहुत खुश हुए। निजी तौर पर मैं जीत और हार को एक ही तरीके से लेती हूं। मुझे लगता है कि लंबे समय बाद हमें यह महसूस होगा कि हमने क्या कर दिया है। फिलहाल हम बहुत खुश हैं।"

राधा यादव ने कहा, "हरमनप्रीत कौर ने जब आखिरी कैच लिया, उसके बाद हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम खूब भागे। हमें जनता का जिस तरह सहयोग मिला, वो शब्दों से परे हैं। हमारी जीत के लिए फैंस मैच के दौरान ही आरती कर रहे थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल लम्हा रहेगा।"

उन्होंने कहा, "पहले हम जहां भी खेले क्रिकेट के इतने बड़े सितारे मैच देखने नहीं आते थे। लेकिन, फाइनल के दौरान महिला क्रिकेट के सभी बड़े नाम मौजूद थे। विश्व कप में हमारी सफलता सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उन पूर्व क्रिकेटरों की भी है जिन्होंने बिना पैसे और लोकप्रियता के खेला। अगर वे नहीं खेलते, तो शायद हम भी नहीं खेल पाते। हमारी जीत युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।"

बांग्लादेश वनडे से राधा को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को स्थिति के मुताबिक खिलाड़ियों का चयन करना होता है। ऐसे में उन्हें जब लगा कि मुझे प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होना चाहिए, उन्होंने मौका दिया। एक खिलाड़ी के तौर पर हमें अपना योगदान देने के लिए हर समय और हर तरह से तैयार रहना चाहिए। हम पानी भी पिलाते हैं और 12वें खिलाड़ी के रूप में क्षेत्ररक्षण के लिए भी जाते हैं।

राधा यादव ने अपनी गेंदबाजी में सुधार के लिए गेंदबाजी कोच अविष्कार साल्वी को श्रेय दिया।

कप्तान हरमनप्रीत कौर और कोच अमोल मजूमदार से जुड़े सवाल पर राधा यादव ने कहा, "दोनों के साथ-साथ टीम से जुड़े सभी का सहयोग अहम था। किसी एक के सहयोग से आप मैच जीत सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। हम टूर्नामेंट जीते हैं, इसका अर्थ यही है कि सबका योगदान रहा है।"

राधा ने कहा, "भारतीय टीम में मंधाना, हरमन, और मैं काफी समय से एक साथ खेल रहे हैं। हमने हार-जीत का अनुभव एक साथ किया था। पूर्व में हमें कई बार हार का सामना करना पड़ा है। विश्व कप 2025 के लिए हमारे मन में विशेष भावना थी। विश्व कप भारत में हुआ। हम सभी चाहते थे कि हम अपने घर में जीतें। हम सभी उज्जेन स्थित महाकालेश्वर भी गए थे। हम सभी एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे और जीतने के बाद एक दूसरे के लिए खुश हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम हमारे लिए लकी है।"

आखिर में राधा ने कहा कि हमारा विश्व कप 2025 में चैंपियन होना देश के युवाओं, न सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों और अन्य खेल के खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगा।

राधा यादव ने विश्व कप 2025 के 3 मैचों में 4 विकेट लिए।

