खेल

विश्व कप के बीच 'महाकाल' की शरण में भारतीय महिला टीम, जीत के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 15, 2025, 08:04 AM

उज्जैन, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। विश्व कप 2025 के बीच भारतीय महिला टीम 'महाकाल' की शरण में पहुंची है। भारतीय खिलाड़ियों ने बुधवार सुबह आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए।

कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के साथ भारतीय महिला टीम की कई खिलाड़ी यहां तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल हुईं।

खिलाड़ी पूरी तरह भक्तिभाव में लीन होकर अपनी पूजा-अर्चना करते नजर आए। इस दौरान खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। टीम ने महाकाल के दरबार में आगामी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन और विश्व कप जीतने की कामना की।

भारत ने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 19 अक्टूबर को विश्व कप 2025 का 20वां मैच खेलना है। भारतीय टीम फिलहाल 4 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है।

टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध अपने अभियान का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 88 रन से जीत दर्ज की। इसके बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दोनों मुकाबले 3-3 विकेट से गंवा दिए।

भारतीय टीम 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम इसी मैदान पर 28 अक्टूबर को बांग्लादेश को चुनौती देगी।

इस विश्व कप में प्रतिका रावल चार मुकाबलों में 45 की औसत के साथ 180 रन बनाकर भारत की शीर्ष बल्लेबाज हैं। वहीं, ऋचा घोष ने 4 पारियों में 54.33 की औसत के साथ 163 रन बनाए। हरलीन देओल 145, जबकि स्मृति मंधाना 134 रन जुटा चुकी हैं।

गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा चार मुकाबलों में 22.78 की औसत के साथ 9 विकेट लेकर शीर्ष भारतीय गेंदबाज हैं। वहीं, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा 6-6 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...