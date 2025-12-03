विश्व कप जीतने के ठीक एक महीने बाद स्नेह राणा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची

उज्जैन, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य रहीं ऑलराउंडर स्नेह राणा मंगलवार को उज्जैन के महाकालेश्वर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंची थीं। राणा ने वर्ल्ड कप 2025 जीतने की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया।

राणा, अपनी टीम के साथियों के साथ, अक्टूबर में टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में टीम के मुश्किल समय के दौरान मंदिर आई थी और जीत का आशीर्वाद मांगा था। भारतीय टीम ने 2 नवंबर को ट्रॉफी उठाई। भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला विश्व कप जीते पूरा एक महीना हो गया है।

राणा ने एक्स पर सुबह की आरती में शामिल होने की अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “एक महीना हो गया है। ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही सब बीत गया। मैंने यह जीत उनके सामने हासिल की। ​​ठीक 1 महीने बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर जाकर उनका शुक्रिया अदा करने और हमारी इच्छाएं पूरी करने का चक्र पूरा किया।”

स्नेह राणा ने विश्व कप में छह मैचों में हिस्सा लिया और सात विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस बॉलिंग ऑलराउंडर ने भारत के लिए 44 वनडे खेले हैं, जिसमें 57 विकेट लिए हैं और 380 रन बनाए हैं। उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है।

वहीं 29 टी20 मैचों में 24 विकेट लिए हैं। राणा चार टेस्ट मैचों में 23 विकेट ले चुकी हैं।

राणा इस महीने के आखिर में श्रीलंका के साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकती हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने राणा को 50 लाख में अपने साथ जोड़ा था। इस सीरीज के बाद महिला प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगा। राणा महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगी।

